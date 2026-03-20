Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна на найближчій двосторонній зустрічі зі США, яка має відбутися у суботу, хоче дізнатись чіткі дати щодо тристоронньої зустрічі вже за участі рф. Про це Зеленський заявив журналістам, передає УНН.

У нас двостороння зустріч. Україно-американська у США. Будуть підніматись всі питання. Підготовка щодо тристоронньої майбутньої зустрічі. Ми хочемо чітких дат. Хоча б приблизно. Розуміємо, що ситуація на Близькому Сході, війна впливає на перенесення цієї дати. Вже не перший раз переноситься тристороння зустріч. Хочеться більшої конкретики з цього - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна бачить, що діалог з американською стороною треба продовжувати в тісному форматі, тому що санкції нещодавні, які американська сторона зняла з російської енергетики, несуть ризики для України.

Все це збільшення грошей для росії і збільшення їх можливостей потім на фронті. Це небезпечно і, я вважаю, ця зустріч також важлива. Далі робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки, для майбутнього відновлення України. Вся ця робота, вона продовжується і деякі деталі наша група буде з'ясовувати - додав Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що політична частина переговорної групи вже в дорозі до США, де у суботу планується зустріч із американською стороною.