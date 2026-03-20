ukenru
13:46 • 628 перегляди
13:36 • 2264 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
13:16 • 7816 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
12:29 • 10299 перегляди
Ексклюзив
11:43 • 11621 перегляди
10:47 • 15745 перегляди
08:59 • 17839 перегляди
08:54 • 19556 перегляди
20 березня, 08:00 • 16976 перегляди
20 березня, 06:59 • 16927 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
36%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Музикант
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Катар
Реклама
УНН Lite
Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерівVideo13:32 • 1862 перегляди
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo09:59 • 14523 перегляди
Джамала із 7-річним сином зворушила виконанням хіта "1944"Video19 березня, 15:27 • 25072 перегляди
Андрій Джеджула з донькою потрапив у серйозну ДТП на мосту в Києві19 березня, 14:00 • 27854 перегляди
Україна знову посіла 111-е місце у рейтингу щастя, Фінляндія - перша вдев'яте поспіль19 березня, 07:25 • 62459 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
БМ-27 «Ураган»
Ка-50

Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський

Київ • УНН

 • 2282 перегляди

Україна обговорить у США підготовку тристоронньої зустрічі з рф та ризики зняття енергетичних санкцій. Сторони опрацюють безпекові гарантії та плани.

Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна на найближчій двосторонній зустрічі зі США, яка має відбутися у суботу, хоче дізнатись чіткі дати щодо тристоронньої зустрічі вже за участі рф. Про це Зеленський заявив журналістам, передає УНН

У нас двостороння зустріч. Україно-американська у США. Будуть підніматись всі питання. Підготовка щодо тристоронньої майбутньої зустрічі. Ми хочемо чітких дат. Хоча б приблизно. Розуміємо, що ситуація на Близькому Сході, війна впливає на перенесення цієї дати. Вже не перший раз переноситься тристороння зустріч. Хочеться більшої конкретики з цього 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що Україна бачить, що діалог з американською стороною треба продовжувати в тісному форматі, тому що санкції нещодавні, які американська сторона зняла з російської енергетики, несуть ризики для України. 

Все це збільшення грошей для росії і збільшення їх можливостей потім на фронті. Це небезпечно і, я вважаю, ця зустріч також важлива. Далі робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки, для майбутнього відновлення України. Вся ця робота, вона продовжується і деякі деталі наша група буде з'ясовувати 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Раніше Зеленський повідомив, що політична частина переговорної групи вже в дорозі до США, де у суботу планується зустріч із американською стороною.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна