$43.960.0750.500.02
Эксклюзив
14:50 • 996 просмотра
13:46 • 5708 просмотра
13:36 • 10739 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
13:16 • 14707 просмотра
12:29 • 13555 просмотра
Эксклюзив
11:43 • 14286 просмотра
10:47 • 17474 просмотра
20 марта, 08:59 • 18811 просмотра
20 марта, 08:54 • 19843 просмотра
20 марта, 08:00 • 17195 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский

Киев • УНН

 • 10742 просмотра

Украина обсудит в США подготовку трехсторонней встречи с рф и риски снятия энергетических санкций. Стороны проработают гарантии безопасности и планы.

Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на ближайшей двусторонней встрече с США, которая должна состояться в субботу, хочет узнать четкие даты относительно трехсторонней встречи уже с участием рф. Об этом Зеленский заявил журналистам, передает УНН.

У нас двусторонняя встреча. Украино-американская в США. Будут подниматься все вопросы. Подготовка к трехсторонней будущей встрече. Мы хотим четких дат. Хотя бы примерно. Понимаем, что ситуация на Ближнем Востоке, война влияет на перенос этой даты. Уже не первый раз переносится трехсторонняя встреча. Хочется большей конкретики по этому

- сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина видит, что диалог с американской стороной нужно продолжать в тесном формате, потому что недавние санкции, которые американская сторона сняла с российской энергетики, несут риски для Украины.

Все это увеличение денег для россии и увеличение их возможностей потом на фронте. Это опасно и, я считаю, эта встреча также важна. Далее работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущих гарантий безопасности, для будущего восстановления Украины. Вся эта работа, она продолжается и некоторые детали наша группа будет выяснять

- добавил Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский сообщил, что политическая часть переговорной группы уже в пути в США, где в субботу планируется встреча с американской стороной.

Павел Башинский

