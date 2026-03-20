Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на ближайшей двусторонней встрече с США, которая должна состояться в субботу, хочет узнать четкие даты относительно трехсторонней встречи уже с участием рф. Об этом Зеленский заявил журналистам, передает УНН.

У нас двусторонняя встреча. Украино-американская в США. Будут подниматься все вопросы. Подготовка к трехсторонней будущей встрече. Мы хотим четких дат. Хотя бы примерно. Понимаем, что ситуация на Ближнем Востоке, война влияет на перенос этой даты. Уже не первый раз переносится трехсторонняя встреча. Хочется большей конкретики по этому

Он добавил, что Украина видит, что диалог с американской стороной нужно продолжать в тесном формате, потому что недавние санкции, которые американская сторона сняла с российской энергетики, несут риски для Украины.

Все это увеличение денег для россии и увеличение их возможностей потом на фронте. Это опасно и, я считаю, эта встреча также важна. Далее работа над двусторонними документами для будущего окончания войны, для будущих гарантий безопасности, для будущего восстановления Украины. Вся эта работа, она продолжается и некоторые детали наша группа будет выяснять