МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії

Київ • УНН

 • 20648 перегляди

Міжнародне енергетичне агентство рекомендує знизити швидкість на дорогах та уникати авіаперельотів. Заходи зумовлені війною та дефіцитом палива.

Міжнародне енергетичне агентство закликало уряди, бізнес і громадян змінити поведінку, щоб зменшити тиск від зростання цін на енергоносії. Серед рекомендацій - робота з дому, обмеження швидкості на дорогах і відмова від авіаперельотів за можливості. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, війна між США, Ізраїлем та Іраном призвела до зростання цін на енергоносії, що викликає занепокоєння щодо інфляції в усьому світі. Це, своєю чергою, викликає занепокоєння щодо зростання інфляції у світі. Щоб пом’якшити наслідки, МЕА пропонує конкретні дії, які можуть застосовувати як держави, так і окремі домогосподарства.

МЕА заявило, що такі пропозиції включають роботу з дому, зниження обмеження швидкості на автомагістралях щонайменше на 10 кілометрів на годину та уникнення авіаперельотів, якщо доступні інші види транспорту

- пише видання.

Водночас виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол повідомив, що організація вже вжила кроків для стабілізації ситуації.

Нещодавно ми розпочали найбільший в історії випуск екстрених запасів нафти МЕА, і я перебуваю в тісному контакті з ключовими урядами по всьому світу, включаючи великих виробників та споживачів енергії, в рамках нашої міжнародної енергетичної дипломатії

- заявив виконавчий директор МЕА.

Нагадаємо

32 країни МЕА погодили рекордне вивільнення нафти через блокаду Ормузької протоки Іраном. Це вдвічі перевищує обсяги після вторгнення рф в Україну.

Алла Кіосак

