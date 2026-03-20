МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители

Международное энергетическое агентство призвало правительства, бизнес и граждан изменить поведение, чтобы уменьшить давление от роста цен на энергоносители. Среди рекомендаций - работа из дома, ограничение скорости на дорогах и отказ от авиаперелетов по возможности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

По предварительным данным, война между США, Израилем и Ираном привела к росту цен на энергоносители, что вызывает обеспокоенность по поводу инфляции во всем мире. Это, в свою очередь, вызывает обеспокоенность по поводу роста инфляции в мире. Чтобы смягчить последствия, МЭА предлагает конкретные действия, которые могут применять как государства, так и отдельные домохозяйства.

МЭА заявило, что такие предложения включают работу из дома, снижение ограничения скорости на автомагистралях по меньшей мере на 10 километров в час и избегание авиаперелетов, если доступны другие виды транспорта

В то же время исполнительный директор МЭА Фатих Бирол сообщил, что организация уже предприняла шаги для стабилизации ситуации.

Недавно мы начали крупнейший в истории выпуск экстренных запасов нефти МЭА, и я нахожусь в тесном контакте с ключевыми правительствами по всему миру, включая крупных производителей и потребителей энергии, в рамках нашей международной энергетической дипломатии