В центре Днепра произошла стрельба и массовая драка - полиция начала следствие

В Днепре правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганских действий, произошедших на одной из центральных улиц города. Во время конфликта между группой граждан один из мужчин получил телесные повреждения, также прозвучали выстрелы из оружия. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, между несколькими гражданами возникла потасовка, которая переросла в конфликт с применением оружия. На место происшествия прибыли правоохранители и следственно-оперативная группа.

В полиции отметили, что все участники инцидента уже установлены. Сейчас с ними проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Во время конфликта один из мужчин произвел выстрелы из оружия. В результате стрельбы никто не пострадал, однако один из участников драки получил телесные повреждения.

На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №4 Днепровского районного управления полиции №1. Все участники происшествия установлены, с ними работают правоохранители. Также один из участников произвел выстрелы из оружия, в результате стрельбы никто не пострадал - сообщили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Продолжается досудебное расследование.

Обстрелы рф Днепропетровщины 13 июня - есть погибший и 13 раненых, среди них ребенок