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Обстрелы рф Днепропетровщины 13 июня - есть погибший и 13 раненых, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 2068 просмотра

Из-за обстрелов Днепропетровщины погиб мужчина, а 13 человек получили ранения. Повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.

Обстрелы рф Днепропетровщины 13 июня - есть погибший и 13 раненых, среди них ребенок
Фото: ГУНП Украины в Днепропетровской области

В результате российских атак на Днепропетровскую область один человек погиб, еще 13 получили ранения, среди пострадавших - 14-летний парень. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и документируют очередные военные преступления рф. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, больше всего пострадал Синельниковский район. Враг атаковал FPV-дронами Петропавловскую и Шахтерскую громады, а также несколько раз нанес удары управляемыми авиабомбами по поселку Васильковка.

В результате обстрелов ранения получили девять человек. Повреждены частные и многоквартирные дома, административные здания, магазины, торговые павильоны и автомобиль.

На Никопольщине российские войска направили более десяти FPV-дронов на Покровскую и Красногригорьевскую громады. Пострадали два человека, среди которых 14-летний парень. Также повреждены административное здание, магазины, частный дом и хозяйственные постройки.

Кроме того, по Никополю оккупанты били из ствольной артиллерии. В результате обстрела ранения получила женщина.

В Криворожском районе 12 июня российские беспилотники атаковали Грушевскую и Зеленодольскую громады. Из-за ударов повреждены объекты инфраструктуры. Погиб 60-летний мужчина, еще один местный житель, 63 лет, получил ранения.

В настоящее время следственно-оперативные группы продолжают работать на местах вражеских атак и документировать последствия российских обстрелов.

В Херсонской области из-за российских обстрелов погиб человек, еще 15 ранены - ОВА13.06.26, 09:56 • 2538 просмотров

Андрей Тимощенков

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