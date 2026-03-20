“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиці

Штучний інтелект стрімко змінює креативні індустрії, зокрема й музику. Сьогодні алгоритми здатні генерувати мелодії, тексти пісень і навіть "голоси" виконавців. Чи означає це, що традиційна роль артиста зникне — та як до цього ставляться самі музиканти, УНН розповів український співак, поет і композитор JULIK.

За словами артиста, який самостійно працює над створенням пісень — від ідеї до тексту і музики, — технології вже стали частиною творчого процесу, однак не можуть замінити головного.

Я пишу пісні, і для мене це завжди про особистий досвід. Це історії, які ти проживаєш. AI може згенерувати текст, але він не проживав нічого з того, про що пише — зазначив Юлік.

Він підкреслює, що саме авторська складова — поезія, сенси, інтонації — є тим, що формує унікальність артиста.

Пісня починається зі слова. І коли ти сам пишеш — ти вкладаєш туди себе. Це не просто рими, це стан, який ти передаєш. І це неможливо скопіювати повністю — говорить співак.

Разом із тим JULIK визнає: штучний інтелект вже сьогодні змінює правила гри в музиці — від створення демо до аранжувань.

Зараз можна дуже швидко зробити музичну основу, протестувати ідеї. Це допомагає, особливо на етапі пошуку. Але фінальне рішення — за людиною. Бо тільки ти відчуваєш, що твоє, а що ні — пояснює він.

Окремо артист звертає увагу на ризик знецінення творчості через легкість створення контенту.

Коли пісні починають з’являтися сотнями щодня, зникає відчуття унікальності. Тому зараз ще важливіше — мати свій голос і свою історію, а не просто звучати "як всі" — зазначає Юлік.

На його думку, у найближчі роки ключовим стане саме авторський підхід до музики — коли артист є не лише виконавцем, а й творцем.

Слухач відчуває, коли ти чесний. І коли ти сам пишеш — це завжди сильніше. Бо це не просто продукт, це частина тебе — переконаний співак і композитор.

Юлік також наголошує, що жодні технології не здатні замінити живий контакт із публікою — особливо коли йдеться про авторські пісні.

Коли ти виконуєш свою пісню наживо, ти проживаєш її знову. І люди це відчувають. Це той момент, який не можна повторити чи згенерувати. AI — це інструмент, і він залишиться. Але головне — не втратити себе в цьому. Бо врешті люди приходять не за алгоритмом — вони приходять за емоцією — каже він.

На думку співака, роль артиста не зникне, а трансформується — і саме автори, які створюють власний зміст, матимуть найбільшу цінність у новій реальності.

