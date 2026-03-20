“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиці

21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відео
Популярнi новини
США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент21 березня, 08:34 • 6834 перегляди
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 12104 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19378 перегляди
У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України21 березня, 11:44 • 5010 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6262 перегляди
Публікації
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19505 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 21623 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78193 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50050 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 48212 перегляди
“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиці

Київ • УНН

 • 17827 перегляди

Український артист JULIK пояснив неможливість копіювання емоцій алгоритмами. Штучний інтелект допомагає у створенні демо, але не замінить живий досвід.

“Пісні без душі? Співак JULIK різко висловився про штучний інтелект у музиці

Штучний інтелект стрімко змінює креативні індустрії, зокрема й музику. Сьогодні алгоритми здатні генерувати мелодії, тексти пісень і навіть "голоси" виконавців. Чи означає це, що традиційна роль артиста зникне — та як до цього ставляться самі музиканти, УНН розповів український співак, поет і композитор JULIK.

За словами артиста, який самостійно працює над створенням пісень — від ідеї до тексту і музики, — технології вже стали частиною творчого процесу, однак не можуть замінити головного.

Я пишу пісні, і для мене це завжди про особистий досвід. Це історії, які ти проживаєш. AI може згенерувати текст, але він не проживав нічого з того, про що пише 

— зазначив Юлік.

Він підкреслює, що саме авторська складова — поезія, сенси, інтонації — є тим, що формує унікальність артиста.

Пісня починається зі слова. І коли ти сам пишеш — ти вкладаєш туди себе. Це не просто рими, це стан, який ти передаєш. І це неможливо скопіювати повністю 

— говорить співак.

Разом із тим JULIK визнає: штучний інтелект вже сьогодні змінює правила гри в музиці — від створення демо до аранжувань.

Зараз можна дуже швидко зробити музичну основу, протестувати ідеї. Це допомагає, особливо на етапі пошуку. Але фінальне рішення — за людиною. Бо тільки ти відчуваєш, що твоє, а що ні 

— пояснює він.

Окремо артист звертає увагу на ризик знецінення творчості через легкість створення контенту.

Коли пісні починають з’являтися сотнями щодня, зникає відчуття унікальності. Тому зараз ще важливіше — мати свій голос і свою історію, а не просто звучати "як всі" 

— зазначає Юлік.

На його думку, у найближчі роки ключовим стане саме авторський підхід до музики — коли артист є не лише виконавцем, а й творцем.

Слухач відчуває, коли ти чесний. І коли ти сам пишеш — це завжди сильніше. Бо це не просто продукт, це частина тебе 

— переконаний співак і композитор.

Юлік також наголошує, що жодні технології не здатні замінити живий контакт із публікою — особливо коли йдеться про авторські пісні.

Коли ти виконуєш свою пісню наживо, ти проживаєш її знову. І люди це відчувають. Це той момент, який не можна повторити чи згенерувати. AI — це інструмент, і він залишиться. Але головне — не втратити себе в цьому. Бо врешті люди приходять не за алгоритмом — вони приходять за емоцією 

— каже він.

На думку співака, роль артиста не зникне, а трансформується — і саме автори, які створюють власний зміст, матимуть найбільшу цінність у новій реальності.

Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни05.03.26, 10:05 • 31557 переглядiв

