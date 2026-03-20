«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыке

Искусственный интеллект стремительно меняет креативные индустрии, в том числе и музыку. Сегодня алгоритмы способны генерировать мелодии, тексты песен и даже "голоса" исполнителей. Означает ли это, что традиционная роль артиста исчезнет — и как к этому относятся сами музыканты, УНН рассказал украинский певец, поэт и композитор JULIK.

По словам артиста, который самостоятельно работает над созданием песен — от идеи до текста и музыки, — технологии уже стали частью творческого процесса, однако не могут заменить главного.

Я пишу песни, и для меня это всегда о личном опыте. Это истории, которые ты проживаешь. AI может сгенерировать текст, но он не проживал ничего из того, о чем пишет — отметил Юлик.

Он подчеркивает, что именно авторская составляющая — поэзия, смыслы, интонации — является тем, что формирует уникальность артиста.

Песня начинается со слова. И когда ты сам пишешь — ты вкладываешь туда себя. Это не просто рифмы, это состояние, которое ты передаешь. И это невозможно скопировать полностью — говорит певец.

Вместе с тем JULIK признает: искусственный интеллект уже сегодня меняет правила игры в музыке — от создания демо до аранжировок.

Сейчас можно очень быстро сделать музыкальную основу, протестировать идеи. Это помогает, особенно на этапе поиска. Но финальное решение — за человеком. Потому что только ты чувствуешь, что твое, а что нет — объясняет он.

Отдельно артист обращает внимание на риск обесценивания творчества из-за легкости создания контента.

Когда песни начинают появляться сотнями ежедневно, исчезает ощущение уникальности. Поэтому сейчас еще важнее — иметь свой голос и свою историю, а не просто звучать "как все" — отмечает Юлик.

По его мнению, в ближайшие годы ключевым станет именно авторский подход к музыке — когда артист является не только исполнителем, но и творцом.

Слушатель чувствует, когда ты честен. И когда ты сам пишешь — это всегда сильнее. Потому что это не просто продукт, это часть тебя — убежден певец и композитор.

Юлик также подчеркивает, что никакие технологии не способны заменить живой контакт с публикой — особенно когда речь идет об авторских песнях.

Когда ты исполняешь свою песню вживую, ты проживаешь ее снова. И люди это чувствуют. Это тот момент, который нельзя повторить или сгенерировать. AI — это инструмент, и он останется. Но главное — не потерять себя в этом. Потому что в конце концов люди приходят не за алгоритмом — они приходят за эмоцией — говорит он.

По мнению певца, роль артиста не исчезнет, а трансформируется — и именно авторы, которые создают собственное содержание, будут иметь наибольшую ценность в новой реальности.

