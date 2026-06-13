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Алжир строит газопровод в Европу на фоне отказа ЕС от российского газа - разведка

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Алжир начал строительство участка Транссахарского газопровода из Нигерии в ЕС. Мощность магистрали составит 30 млрд кубометров газа в год.

Алжир строит газопровод в Европу на фоне отказа ЕС от российского газа - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

Алжир начал строительство своего участка Транссахарского газопровода (Trans-Saharan Gas Pipeline, TSGP), который должен соединить газовые месторождения Нигерии с европейским рынком через территории Нигера и Алжира. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Строительные работы стартовали в провинции Адрар на юге Алжира. В торжественной церемонии приняли участие представители Алжира, Нигерии и Нигера, а также руководство государственных энергетических компаний Sonatrach, Nigerian National Petroleum Company и SONIDEP.

Как отмечают в СВРУ, проект транссахарского газопровода обсуждается еще с 1970-х годов, однако долгое время его реализацию сдерживали высокая стоимость, риски безопасности и сложность координации между тремя странами. Новый импульс проект получил после 2022 года, когда Европейский Союз начал активно искать альтернативные источники поставок газа из-за сокращения российского экспорта.

Маршрут газопровода будет начинаться в районе Варри на юге Нигерии, проходить через Нигер и завершаться в алжирском газовом хабе Хасси-Р’Мель. Общая протяженность трубопровода составит около 4128 километров, а его проектная мощность будет достигать 30 млрд кубометров газа в год.

Алжирский участок будет иметь протяженность около 1210 километров. В дальнейшем газ будет транспортироваться в Европу через алжирскую газотранспортную систему, средиземноморские терминалы и существующие трубопроводы.

В Службе внешней разведки отмечают, что Нигер планирует начать строительство своей части газопровода в 2027 году.

Ожидается, что Нигерия получит новый сухопутный маршрут поставок газа в Европу, Нигер — статус важного транзитного государства и дополнительные доходы от инфраструктуры, а Алжир укрепит свои позиции одного из ключевых поставщиков газа в ЕС. На данный момент страна обеспечивает около 12% европейского импорта голубого топлива.

В СВРУ подчеркивают, что старт строительства совпадает с планами Евросоюза полностью отказаться от российского газа. Согласно действующим решениям Брюсселя, запрет на импорт российского сжиженного природного газа должен вступить в силу с начала 2027 года, а трубопроводного газа — осенью того же года.

Агросектор РФ входит в сезон с худшими показателями посевной за 8 лет - разведка11.06.26, 11:03 • 3842 просмотра

Андрей Тимощенков

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