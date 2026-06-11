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Агросектор РФ входит в сезон с худшими показателями посевной за 8 лет - разведка

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Темпы сева в РФ упали до минимума с 2018 года из-за дорогого топлива. Доля убыточных агропредприятий в стране выросла до 31,4%.

Агросектор РФ входит в сезон с худшими показателями посевной за 8 лет - разведка

Российский агросектор в 2026 году входит в сезон с худшими показателями посевной кампании за последние восемь лет: темпы сева отстают от планов, растет себестоимость производства, а прибыльность хозяйств продолжает снижаться. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

По состоянию на конец мая рф засеяла лишь 42,3 млн га из запланированных 83 млн, как сообщает министерство сельского хозяйства страны. Это самый медленный темп посевной с 2018 года. Яровой пшеницей занято 7–7,1 млн га вместо 10,5 млн, предусмотренных планом, то есть на 12% меньше, чем годом ранее. Причина – медленные темпы полевых работ в поволжье, сибири и части южных регионов

- говорится в сообщении.

На этом фоне правительство рф продолжает говорить о сборе 146–150 млн т зерна в этом году против 141 млн т в 2025-м. Цифры выглядят слишком оптимистично даже при условии нормального сезона, но сезон пока ненормальный.

Отдельной проблемой стало дизельное топливо. За два последних месяца его цена в ряде регионов взлетела на 35% и достигла 87–90 рублей за литр, то есть около 1,2 доллара. Самая острая ситуация в белгородской, брянской и самарской областях. Поставки задерживаются в среднем на четыре дня из-за планового сезонного спроса и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Фермеры не могут ни остановиться, чтобы ждать, ни платить цену, которая съедает и без того шаткую маржу.

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В разведке сообщают, что маржа в рф действительно шаткая. В первом квартале 2026 года доля прибыльных агропредприятий сократилась до 68,6% против 77,9% годом ранее. Доля убыточных выросла до 31,4%. Прибыль в растениеводстве и животноводстве упала на 22,5%, убытки увеличились в 1,6 раза. В ростовской области средняя рентабельность сельхозпроизводителей вышла в минус.

Причины этого понятны. Мировые цены на пшеницу выросли, но для российских аграриев это мало что значит: укрепление рубля нивелирует валютную выручку. Дорожают топливо, удобрения, техника. Мелкие и средние хозяйства в таких условиях либо сокращают посевы, либо выходят с рынка

- подчеркнули в СВРУ.

В разведке отметили, что планы на рекордный урожай остаются, но возможностей их выполнить постоянно становится меньше.

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Ольга Розгон

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