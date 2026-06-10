Министерство образования рф утвердило новый список летнего чтения для школьников с пропагандистскими книгами о войне против Украины. Это происходит на фоне крупнейшего за последние шесть лет кризиса российского книжного рынка, где тиражи упали на 26 процентов из-за цензуры и бедности. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

российские власти продолжают усиливать идеологический контроль над образованием на фоне стремительного упадка книжного рынка. министерство образования рф официально утвердило обновленный список обязательного летнего чтения для школьников, включив в него ряд пропагандистских изданий о так называемых героях сво.

В то же время кремль возвращает в школьные списки и произведения советской военной литературы о "молодой гвардии" и Второй мировой войне. Эксперты рассматривают эти шаги как продолжение масштабной кампании по милитаризации образования и формированию лояльности молодежи к кремлевской политике - говорится в сообщении.

На фоне активного навязывания "правильной" литературы российский книжный рынок переживает глубокий кризис. В первом квартале 2024 года совокупный тираж книг и брошюр в россии упал до 57,3 миллиона экземпляров – на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это худший показатель как минимум за последние шесть лет.

Участники конференции "книжная отрасль россии" назвали причинами кризиса инфляцию, рост налогов, падение покупательной способности населения, демографический спад и усиление цензуры.

Падение тиражей свидетельствует о снижении интереса россиян к чтению. В то же время власти все активнее вытесняют из образовательного пространства независимые и критические взгляды, заменяя их политически ангажированными изданиями. В результате книга в россии превращается не в инструмент развития критического мышления, а в средство прокремлевской пропаганды - добавили в разведке.

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