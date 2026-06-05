российские власти скрывают экономический кризис в стране на форуме в санкт-петербурге - ISW
Киев • УНН
На ПМЭФ чиновники рф заявили о стабильности экономики, несмотря на дефицит топлива и долги. ISW и разведка указывают на кризис и дефицит бюджета рф в $80 млрд.
российские чиновники продолжили игнорировать экономические проблемы и дефицит топлива, с которыми сталкивается россия, на санкт-петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что вместо этого кремлевские чиновники представили "фасад экономической стабильности":
- заместитель главы администрации президента россии максим орешкин заявил в кулуарах ПМЭФ, что экономика россии выросла на 10 процентов за последние три года, тогда как экономика Европы за тот же период выросла всего на три процента, уровень безработицы в россии является самым низким в мире, и в российской экономике нет сбоев;
- министр финансов россии антон силуанов заявил, что правительство рф вскоре погасит свой внешний долг (долг перед нерезидентами), и что реальный доход россии (доход физического лица после корректировки на уровень инфляции) вырос более чем на 24 процента чуть более чем за три года;
- председатель комитета государственной думы россии по международным делам леонид слуцкий заявил, что крупнейшие банки рф дали положительный прогноз по росту ипотечного кредитования;
- вице-премьер-министр россии александр новак заявил, что внутренний рынок топлива в рф остается "стабильным", а цены на заправках растут в соответствии с инфляцией.
Экономика рф стремительно ухудшается из-за налогов, санкций и закрытия бизнесов - разведка28.04.26, 14:33 • 3179 просмотров
В то же время аналитики указывают, что российская экономика работает гораздо хуже, чем утверждали российские чиновники, поскольку кремль отдает приоритет поддержанию видимости экономической стабильности, проводя экономически неоптимальную политику, которая будет иметь долгосрочные экономические последствия.
Чрезвычайно низкий уровень безработицы в россии отражает тот факт, что рф испытывает дефицит рабочей силы, что вызывает инфляцию заработной платы в гражданском и оборонном секторах, способствуя общей инфляции. россия также все больше борется с проблемами ликвидности и высоким уровнем внешнего долга после того, как постепенно истощила ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для финансирования войны в Украине
Там добавляют, что российские чиновники на ПМЭФ продвигают нарратив о стабильной и растущей экономической ситуации, несмотря на растущий дефицит топлива, рост долга и стагнацию экономического роста, поскольку кремль отдает приоритет финансированию своей войны в Украине, несмотря на экономические издержки.
Напомним
По оценкам Службы внешней разведки Украины, на форуме в петербурге рф пытается скрыть дефицит бюджета в 80 миллиардов долларов. Доходы упали на 40%, а 71 регион страны стал дефицитным.
Мобилизация в рф угрожает масштабным ударом по экономике и рынку труда — разведка13.05.26, 11:05 • 3495 просмотров