российские чиновники продолжили игнорировать экономические проблемы и дефицит топлива, с которыми сталкивается россия, на санкт-петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что вместо этого кремлевские чиновники представили "фасад экономической стабильности":

Экономика рф стремительно ухудшается из-за налогов, санкций и закрытия бизнесов - разведка

В то же время аналитики указывают, что российская экономика работает гораздо хуже, чем утверждали российские чиновники, поскольку кремль отдает приоритет поддержанию видимости экономической стабильности, проводя экономически неоптимальную политику, которая будет иметь долгосрочные экономические последствия.

Чрезвычайно низкий уровень безработицы в россии отражает тот факт, что рф испытывает дефицит рабочей силы, что вызывает инфляцию заработной платы в гражданском и оборонном секторах, способствуя общей инфляции. россия также все больше борется с проблемами ликвидности и высоким уровнем внешнего долга после того, как постепенно истощила ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для финансирования войны в Украине