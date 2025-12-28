рф снова атаковала Херсонскую ТЭЦ: значительные разрушения и раненая сотрудница
Киев • УНН
россия снова атаковала Херсонскую ТЭЦ, нанеся значительные разрушения. Ранена сотрудница, которая госпитализирована.
россия снова атаковала Херсонскую ТЭЦ. Станция получила значительные разрушения. Об этом сообщает Нафтогаз, передает УНН.
Во время атаки ранена наша коллега — она госпитализирована и получает необходимую помощь
В компании подчеркнули, что это была единственная ТЭЦ, которая обеспечивала теплом десятки тысяч квартир.
Координируем наши действия с местными властями для обеспечения резервных методов теплоснабжения жителей города
Напомним
В результате утреннего обстрела Херсона 28 декабря пострадала 75-летняя женщина. Ее госпитализировали с взрывной травмой и острой реакцией на стресс.