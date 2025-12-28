рф знову атакувала Херсонську ТЕЦ: значні руйнування та поранена працівниця
Київ • УНН
росія знову атакувала Херсонську ТЕЦ, завдавши значних руйнувань. Поранено працівницю, яка госпіталізована.
росія знову атакувала Херсонську ТЕЦ. Станція зазнала значних руйнувань. Про це повідомляє Нафтогаз, передає УНН.
Під час атаки поранено нашу колегу — вона госпіталізована й отримує необхідну допомогу
У компанії наголосили, що це була єдина ТЕЦ, яка забезпечувала теплом десятки тисяч квартир.
Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста
Нагадаємо
Внаслідок ранкового обстрілу Херсона 28 грудня постраждала 75-річна жінка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та гострою реакцією на стрес.