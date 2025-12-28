Атака на Херсон: 75-річна жінка постраждала внаслідок масованого обстрілу
Київ • УНН
Внаслідок ранкового обстрілу Херсона 28 грудня постраждала 75-річна жінка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та гострою реакцією на стрес.
Стало відомо про одну постраждалу людину внаслідок ранкового масованого обстрілу рф Херсона в ніч на неділю, 28 грудня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Херсонської МВА.
Деталі
Зазначається, що до однієї з лікарень міста поліція доставила 75-річну жінку, в якої діагностовано вибухову травму та гостру реакцію на стрес.
Наразі постраждалій надається необхідна допомога та проводиться дообстеження
Нагадаємо
Ворог завдав масованої атаки по Херсону з реактивних систем. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена.
