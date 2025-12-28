$41.930.00
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 14373 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 28000 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 25892 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 23475 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 21892 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 19415 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 40766 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38676 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 105768 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Атака на Херсон: 75-річна жінка постраждала внаслідок масованого обстрілу

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона 28 грудня постраждала 75-річна жінка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та гострою реакцією на стрес.

Атака на Херсон: 75-річна жінка постраждала внаслідок масованого обстрілу

Стало відомо про одну постраждалу людину внаслідок ранкового масованого обстрілу рф Херсона в ніч на неділю, 28 грудня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Херсонської МВА.

Деталі

Зазначається, що до однієї з лікарень міста поліція доставила 75-річну жінку, в якої діагностовано вибухову травму та гостру реакцію на стрес.

Наразі постраждалій надається необхідна допомога та проводиться дообстеження

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Ворог завдав масованої атаки по Херсону з реактивних систем. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена.

росіяни вдарили по ринку у середмісті Херсона на Різдво: загинув працівник25.12.25, 14:26 • 2420 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Херсон