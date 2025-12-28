$41.930.00
Эксклюзив
05:38 • 546 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 14336 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 27939 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 25821 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 23433 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 21863 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 19403 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 40758 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 38671 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 105714 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атака на Херсон: 75-летняя женщина пострадала в результате массированного обстрела

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В результате утреннего обстрела Херсона 28 декабря пострадала 75-летняя женщина. Ее госпитализировали со взрывной травмой и острой реакцией на стресс.

Атака на Херсон: 75-летняя женщина пострадала в результате массированного обстрела

Стало известно об одном пострадавшем в результате утреннего массированного обстрела РФ Херсона в ночь на воскресенье, 28 декабря. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ГВА.

Детали

Отмечается, что в одну из больниц города полиция доставила 75-летнюю женщину, у которой диагностирована взрывная травма и острая реакция на стресс.

Сейчас пострадавшей оказывается необходимая помощь и проводится дообследование

- говорится в сообщении.

Напомним

Враг нанес массированную атаку по Херсону из реактивных систем. Огнем были покрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура. В результате вражеской атаки часть города обесточена.

россияне ударили по рынку в центре Херсона на Рождество: погиб работник25.12.25, 14:26 • 2420 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Херсон