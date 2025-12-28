Атака на Херсон: 75-летняя женщина пострадала в результате массированного обстрела
В результате утреннего обстрела Херсона 28 декабря пострадала 75-летняя женщина. Ее госпитализировали со взрывной травмой и острой реакцией на стресс.
Стало известно об одном пострадавшем в результате утреннего массированного обстрела РФ Херсона в ночь на воскресенье, 28 декабря. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ГВА.
Детали
Отмечается, что в одну из больниц города полиция доставила 75-летнюю женщину, у которой диагностирована взрывная травма и острая реакция на стресс.
Сейчас пострадавшей оказывается необходимая помощь и проводится дообследование
Напомним
Враг нанес массированную атаку по Херсону из реактивных систем. Огнем были покрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура. В результате вражеской атаки часть города обесточена.
