Эксклюзив
10:58 • 7044 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 10431 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 13168 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 11485 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 11442 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11272 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 42974 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 61219 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31492 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49511 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россияне ударили по рынку в центре Херсона на Рождество: погиб работник

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В полдень на Рождество российские террористы массированно обстреляли центр Херсона, ударив по Центральному рынку. В результате атаки погиб 47-летний работник рынка, разрушены торговые точки.

россияне ударили по рынку в центре Херсона на Рождество: погиб работник

Российские войска обстреляли рынок в центре Херсона на Рождество, погиб работник рынка, сообщили в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

В полдень на Рождество российские террористы массированно обстреляли центр Херсона. Посреди дня оккупанты цинично ударили по рынку, где люди готовились к празднику. В результате многочисленных "прилетов" разрушены торговые точки. Этот удар унес жизнь 47-летнего работника рынка, который в тот момент был на рабочем месте

Глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько уточнил, что враг ударил по Центральному рынку. "Российские оккупанты устроили в Херсоне кровавое Рождество. Среди бела дня вражеская армия ударила по Центральному рынку. Погиб работник. Повреждено несколько торговых мест. Пожар, возникший в результате этой атаки, оперативно потушили спасатели", - написал Шанько.

"Военные страны-агрессора хорошо знали, что в это время здесь много людей - продавцов, покупателей, просто прохожих. россияне не впервые бьют по рынку, пытаясь убить или покалечить побольше херсонцев, уничтожить их бизнес, рабочие места, возможность кормить семьи", - указал глава ГВА.

Вражеская атака на Чернигов: один человек погиб, пятеро ранены25.12.25, 13:55 • 640 просмотров

ГСЧС показала последствия атаки рф на Херсон.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
Херсон