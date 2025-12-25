россияне ударили по рынку в центре Херсона на Рождество: погиб работник
Киев • УНН
В полдень на Рождество российские террористы массированно обстреляли центр Херсона, ударив по Центральному рынку. В результате атаки погиб 47-летний работник рынка, разрушены торговые точки.
Российские войска обстреляли рынок в центре Херсона на Рождество, погиб работник рынка, сообщили в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.
В полдень на Рождество российские террористы массированно обстреляли центр Херсона. Посреди дня оккупанты цинично ударили по рынку, где люди готовились к празднику. В результате многочисленных "прилетов" разрушены торговые точки. Этот удар унес жизнь 47-летнего работника рынка, который в тот момент был на рабочем месте
Глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько уточнил, что враг ударил по Центральному рынку. "Российские оккупанты устроили в Херсоне кровавое Рождество. Среди бела дня вражеская армия ударила по Центральному рынку. Погиб работник. Повреждено несколько торговых мест. Пожар, возникший в результате этой атаки, оперативно потушили спасатели", - написал Шанько.
"Военные страны-агрессора хорошо знали, что в это время здесь много людей - продавцов, покупателей, просто прохожих. россияне не впервые бьют по рынку, пытаясь убить или покалечить побольше херсонцев, уничтожить их бизнес, рабочие места, возможность кормить семьи", - указал глава ГВА.
ГСЧС показала последствия атаки рф на Херсон.