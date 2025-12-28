Херсон зазнав масованої атаки ворога: частина міста без світла
Київ • УНН
Російські терористи атакували Херсон з реактивних систем залпового вогню, пошкодивши житлові квартали та критичну інфраструктуру. Частина міста знеструмлена, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Ворог завдав масованої атаки по Херсону з реактивних систем. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише УНН.
"Російські терористи знову нанесли масованого удару по місту з РСЗВ. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Наразі уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - повідомив Шанько.
Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена. За його словами, фахівці вивчають обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та почнуть аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації.
