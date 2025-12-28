Херсон зазнав масованої атаки ворога: частина міста без світла

$41.930.00
27 грудня, 20:03 • 10280 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 18649 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 19712 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 18726 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 18524 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 17991 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 39532 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38172 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 100867 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 50333 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Обстріли рф Києва і області 27 грудня: поліція показала перші хвилини після ударівVideo27 грудня, 18:22 • 7242 перегляди
путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27 грудня, 18:44 • 3858 перегляди
Зеленський: росія не зупиниться на Україні, попри будь-які договори27 грудня, 19:02 • 3602 перегляди
Рятувальники Сумщини ліквідували масштабну пожежу після повторного удару рфVideo27 грудня, 21:44 • 3306 перегляди
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати снігVideo27 грудня, 21:50 • 11361 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 52605 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 100867 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 43697 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 11:18 • 73612 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:30 • 62672 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Польща
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США00:14 • 1232 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 18771 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 52609 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 21584 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 20950 перегляди
Опалення
Техніка
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
YouTube

Херсон зазнав масованої атаки ворога: частина міста без світла

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Російські терористи атакували Херсон з реактивних систем залпового вогню, пошкодивши житлові квартали та критичну інфраструктуру. Частина міста знеструмлена, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Херсон зазнав масованої атаки ворога: частина міста без світла

Ворог завдав масованої атаки по Херсону з реактивних систем. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пише УНН

"Російські терористи знову нанесли масованого удару по місту з РСЗВ. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура. Наразі уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - повідомив Шанько. 

Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена. За його словами, фахівці вивчають обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та почнуть аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації.

Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго27.12.25, 10:11 • 16564 перегляди

Євген Царенко

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Херсон