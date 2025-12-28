Херсон подвергся массированной атаке врага: часть города без света
Киев • УНН
Российские террористы атаковали Херсон из реактивных систем залпового огня, повредив жилые кварталы и критическую инфраструктуру. Часть города обесточена, информация о пострадавших уточняется.
Враг нанес массированную атаку по Херсону из реактивных систем. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, пишет УНН.
"Российские террористы снова нанесли массированный удар по городу из РСЗО. Огнем были покрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура. Сейчас уточняем информацию о пострадавших", - сообщил Шанько.
В результате вражеской атаки часть города обесточена. По его словам, специалисты изучают объем повреждений энергетической инфраструктуры и начнут аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации безопасности.
