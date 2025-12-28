Херсон подвергся массированной атаке врага: часть города без света

$41.930.00
49.430.00
ukenru
27 декабря, 20:03 • 10271 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 18635 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 19700 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 18716 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 18518 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 17987 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 39530 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 38171 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 100860 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 50330 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
92%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обстрелы рф Киева и области 27 декабря: полиция показала первые минуты после ударовVideo27 декабря, 18:22 • 7242 просмотра
путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются27 декабря, 18:44 • 3858 просмотра
Зеленский: россия не остановится на Украине, несмотря на любые договоры27 декабря, 19:02 • 3602 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 18827 просмотра
Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снегVideo27 декабря, 21:50 • 11361 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 18831 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 52602 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 100861 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 43694 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 73609 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карни
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США00:14 • 1224 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 18769 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 52602 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 21583 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 20949 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
YouTube
Хранитель
Социальная сеть

Херсон подвергся массированной атаке врага: часть города без света

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Российские террористы атаковали Херсон из реактивных систем залпового огня, повредив жилые кварталы и критическую инфраструктуру. Часть города обесточена, информация о пострадавших уточняется.

Херсон подвергся массированной атаке врага: часть города без света

Враг нанес массированную атаку по Херсону из реактивных систем. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько, пишет УНН

"Российские террористы снова нанесли массированный удар по городу из РСЗО. Огнем были покрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура. Сейчас уточняем информацию о пострадавших", - сообщил Шанько. 

В результате вражеской атаки часть города обесточена. По его словам, специалисты изучают объем повреждений энергетической инфраструктуры и начнут аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации безопасности.

В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго27.12.25, 10:11 • 16564 просмотра

Евгений Царенко

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Херсон