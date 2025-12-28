Украину накроет метель и гололедица, объявлен I уровень опасности: прогноз погоды на 29 декабря
Киев • УНН
В понедельник, 29 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода с гололедицей и метелью, объявлен I уровень опасности. Температура ночью составит 1-6°С мороза, днем от 4°С мороза до 1°С тепла.
В понедельник, 29 декабря, в Украине ожидается облачная погода, с гололедицей и метелью. Также ожидается I уровень опасности, желтый, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Температура ночью ожидается от 1 до 6°С мороза, в Карпатах до 9°С мороза; днем от 4°С мороза до 1°С тепла, на крайнем юге 1-4°С тепла.
Синоптики предупреждают: данные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Напомним
В воскресенье, 28 декабря, из-за непогоды 346 населенных пунктов во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях остались без электроснабжения.
Спасатели Ивано-Франковской области из-за непогоды 28 декабря отбуксировали более 10 авто и автобус.