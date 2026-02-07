Движение поездов на Ивано-Франковщине задерживается из-за российских атак
Киев • УНН
На Ивано-Франковщине 7 ноября задерживается движение поездов из-за российских ракетных и дроновых ударов. Поезд №6418 Ходоров - Ивано-Франковск следует с задержкой 2 часа 47 минут, а поезд №6411 Ивано-Франковск - Ходоров задержится на отправление на час.
В субботу, 7 ноября, из-за российских ракетных и дроновых ударов на Ивано-Франковщине задерживается движение поездов. Об этом сообщает "Укрзалізниця: приміські поїзди", передает УНН.
Детали
Поезд №6418 Ходоров - Ивано-Франковск следует со станции Букачевцы с задержкой 2 часа 47 минут.
Также задержится на отправление поезд №6411 Ивано-Франковск - Ходоров. Ориентировочное время задержки - 1 час.
Пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах.
Дополнительно
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что в результате российской атаки в городе могут быть значительные перебои с электроэнергией. Он призвал жителей запастись водой.
Напомним
В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.