$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 2754 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 16716 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 31533 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 26626 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 23680 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 30599 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 14217 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 32386 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18240 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20799 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки

Київ • УНН

 • 238 перегляди

На Івано-Франківщині 7 листопада затримується рух поїздів через російські ракетні та дронові удари. Поїзд №6418 Ходорів - Івано-Франківськ прямує із затримкою 2 години 47 хвилин, а поїзд №6411 Івано-Франківськ - Ходорів затримається на відправлення на годину.

Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки

У суботу, 7 листопада, через російські ракетні і дронові удари на Івано-Франківщині затримується рух поїздів. Про це повідомляє "Укрзалізниця: приміські поїзди", передає УНН.

Деталі

Поїзд №6418 Ходорів - Івано-Франківськ прямує зі станції Букачівці із затримкою 2 години 47 хвилин.

Також затримається на відправлення поїзд №6411 Івано-Франківськ - Ходорів. Орієнтовний час затримки - 1 година.

Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.

Додатково

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомляв, що внаслідок російської атаки в місті можуть бути значні перебої з електроенергією. Він закликав жителів запастися водою.

Нагадаємо

В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Українська залізниця
Україна
Вінниця
Івано-Франківськ
Харків