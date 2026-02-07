Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки
Київ • УНН
На Івано-Франківщині 7 листопада затримується рух поїздів через російські ракетні та дронові удари. Поїзд №6418 Ходорів - Івано-Франківськ прямує із затримкою 2 години 47 хвилин, а поїзд №6411 Івано-Франківськ - Ходорів затримається на відправлення на годину.
У суботу, 7 листопада, через російські ракетні і дронові удари на Івано-Франківщині затримується рух поїздів. Про це повідомляє "Укрзалізниця: приміські поїзди", передає УНН.
Деталі
Поїзд №6418 Ходорів - Івано-Франківськ прямує зі станції Букачівці із затримкою 2 години 47 хвилин.
Також затримається на відправлення поїзд №6411 Івано-Франківськ - Ходорів. Орієнтовний час затримки - 1 година.
Пасажирів просять уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах.
Додатково
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомляв, що внаслідок російської атаки в місті можуть бути значні перебої з електроенергією. Він закликав жителів запастися водою.
Нагадаємо
В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.