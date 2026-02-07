$43.140.03
ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины

Киев • УНН

 • 7556 просмотра

кремль продолжает отвергать гарантии безопасности для Украины, ссылаясь на «стамбульский протокол» 2022 года. Этот документ оставил бы Украину беззащитной перед агрессией.

ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины

Кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые защитили бы Украину от полной дипломатической или военной капитуляции. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики ссылаются на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который накануне подтвердил отказ Кремля от предоставления Украине гарантий безопасности со стороны западных партнеров, и напомнил о поддержке Кремлем "гарантий безопасности", на которые Россия согласилась на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.

Проект Стамбульского протокола 2022 года не обеспечивал основы для существенных гарантий безопасности и оставил бы Украину беззащитной перед возобновлением агрессии. Проект "стамбульского протокола" предусматривал, что Россия – агрессор в войне в Украине – будет рассматриваться как нейтральное "государство-гарант" Украины; что Россия и Китай будут иметь право вето в отношении механизма реагирования на будущую агрессию в Украине; и что Украина обязуется соблюдать нейтралитет, строгие ограничения в отношении численности и состава военных сил и никогда не принимать военную помощь от своих союзников

напоминают в ISW.

Там указывают, что это заявление Лаврова является "последним в серии заявлений высокопоставленных чиновников Кремля, которые свидетельствуют о том, что Кремль продолжает рассматривать проект "стамбульского договора" от 2022 года как основу для любого будущего мирного урегулирования и не желает идти на компромисс в отношении своих требований как к Украине, так и к НАТО.

"Президент России Владимир Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно отклоняли предложенный США 28-пунктный мирный план или любой план, который требует от России компромисса в отношении любой из ее первоначальных военных целей", - резюмируют в ISW.

Напомним

В течение двух дней делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Делегации провели широкие обсуждения оставшихся нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

Россия отклонила предложение США по контролю над Запорожской АЭС - Reuters07.02.26, 04:22 • 2302 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Институт изучения войны
НАТО
Абу-Даби
Стамбул
Китай
Соединённые Штаты
Украина