ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины

Кремль продолжает отвергать любые существенные гарантии безопасности, которые защитили бы Украину от полной дипломатической или военной капитуляции. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Аналитики ссылаются на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который накануне подтвердил отказ Кремля от предоставления Украине гарантий безопасности со стороны западных партнеров, и напомнил о поддержке Кремлем "гарантий безопасности", на которые Россия согласилась на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.

Проект Стамбульского протокола 2022 года не обеспечивал основы для существенных гарантий безопасности и оставил бы Украину беззащитной перед возобновлением агрессии. Проект "стамбульского протокола" предусматривал, что Россия – агрессор в войне в Украине – будет рассматриваться как нейтральное "государство-гарант" Украины; что Россия и Китай будут иметь право вето в отношении механизма реагирования на будущую агрессию в Украине; и что Украина обязуется соблюдать нейтралитет, строгие ограничения в отношении численности и состава военных сил и никогда не принимать военную помощь от своих союзников