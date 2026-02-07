ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України

$43.140.03
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 12128 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 22597 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 20223 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 18438 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 23383 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 12997 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 28119 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17950 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20549 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 68301 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 23384 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 28120 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 68301 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України

Київ • УНН

 • 40 перегляди

кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України, посилаючись на "стамбульський протокол" 2022 року. Цей документ залишив би Україну беззахисною перед агресією.

ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України

кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ рф сергія лаврова, який напередодні підтвердив відмову кремля від надання Україні гарантій безпеки з боку західних партнерів, і нагадав про підтримку кремлем "гарантій безпеки", на які росія погодилася на переговорах у Стамбулі у квітні 2022 року.

Проєкт Стамбульського протоколу 2022 року не забезпечував основи для суттєвих гарантій безпеки та залишив би Україну беззахисною перед поновленням агресії. Проект "стамбульського протоколу" передбачав, що росія – агресор у війні в Україні – буде розглядатися як нейтральна "держава-гарант" України; що росія та Китай матимуть право вето щодо механізму реагування на майбутню агресію в Україні; і що Україна зобов'язується дотримуватися нейтралітету, суворих обмежень щодо чисельності та складу військових сил і ніколи не приймати військової допомоги від своїх союзників

нагадують в ISW.

Там вказують, що ця заява лаврова є "останньою в серії заяв високопосадовців кремля, які свідчать про те, що кремль продовжує розглядати проект "стамбульського договору" від 2022 року як основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання та не бажає йти на компроміс щодо своїх вимог як до України, так і до НАТО.

"президент росії володимир путін та інші кремлівські чиновники неодноразово відхиляли запропонований США 28-пунктний мирний план або будь-який план, який вимагає від росії компромісу щодо будь-якої з її початкових воєнних цілей", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

росія відхилила пропозицію США щодо контролю над Запорізькою АЕС - Reuters07.02.26, 04:22 • 1642 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
НАТО
Абу-Дабі
Стамбул
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна