ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України
Київ • УНН
кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України, посилаючись на "стамбульський протокол" 2022 року. Цей документ залишив би Україну беззахисною перед агресією.
кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ рф сергія лаврова, який напередодні підтвердив відмову кремля від надання Україні гарантій безпеки з боку західних партнерів, і нагадав про підтримку кремлем "гарантій безпеки", на які росія погодилася на переговорах у Стамбулі у квітні 2022 року.
Проєкт Стамбульського протоколу 2022 року не забезпечував основи для суттєвих гарантій безпеки та залишив би Україну беззахисною перед поновленням агресії. Проект "стамбульського протоколу" передбачав, що росія – агресор у війні в Україні – буде розглядатися як нейтральна "держава-гарант" України; що росія та Китай матимуть право вето щодо механізму реагування на майбутню агресію в Україні; і що Україна зобов'язується дотримуватися нейтралітету, суворих обмежень щодо чисельності та складу військових сил і ніколи не приймати військової допомоги від своїх союзників
Там вказують, що ця заява лаврова є "останньою в серії заяв високопосадовців кремля, які свідчать про те, що кремль продовжує розглядати проект "стамбульського договору" від 2022 року як основу для будь-якого майбутнього мирного врегулювання та не бажає йти на компроміс щодо своїх вимог як до України, так і до НАТО.
"президент росії володимир путін та інші кремлівські чиновники неодноразово відхиляли запропонований США 28-пунктний мирний план або будь-який план, який вимагає від росії компромісу щодо будь-якої з її початкових воєнних цілей", - резюмують в ISW.
Нагадаємо
Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.
