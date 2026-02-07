ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України

кремль продовжує відкидати будь-які суттєві гарантії безпеки, які б захистили Україну від повної дипломатичної чи військової капітуляції. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики посилаються на заяву міністра закордонних справ рф сергія лаврова, який напередодні підтвердив відмову кремля від надання Україні гарантій безпеки з боку західних партнерів, і нагадав про підтримку кремлем "гарантій безпеки", на які росія погодилася на переговорах у Стамбулі у квітні 2022 року.

Проєкт Стамбульського протоколу 2022 року не забезпечував основи для суттєвих гарантій безпеки та залишив би Україну беззахисною перед поновленням агресії. Проект "стамбульського протоколу" передбачав, що росія – агресор у війні в Україні – буде розглядатися як нейтральна "держава-гарант" України; що росія та Китай матимуть право вето щодо механізму реагування на майбутню агресію в Україні; і що Україна зобов'язується дотримуватися нейтралітету, суворих обмежень щодо чисельності та складу військових сил і ніколи не приймати військової допомоги від своїх союзників