росія відхилила пропозицію США щодо контролю над Запорізькою АЕС - Reuters
Київ • УНН
росія відмовилася від пропозиції США про повний контроль Вашингтона над Запорізькою АЕС та розподіл енергії. москва наполягає на власному контролі над станцією, що є каменем спотикання в мирних переговорах.
росія відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтона над Запорізькою атомної електростанції (ЗАЕС), що давало б право Штатам розподіляти енергію між Україною та рф. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що доля Запорізької електростанції, найбільшої атомної електростанції в Європі, яка розташована на окупованій росією території, виявилася каменем спотикання.
москва наполягає на тому, щоб вона контролювала станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною
Автори вказують, що питання ЗАЕС у мирних переговорах є не менш проблемним, як питання територій. Саме щодо цих двох ключових пунктів найважче дійти згоди з рф, оскільки кремль міцно стоїть на своєму, а Київ не збирається поступатись.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішими у переговорах щодо закінчення війни є питання Запорізької АЕС і територій.
