росія відхилила пропозицію США щодо контролю над Запорізькою АЕС - Reuters

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 11106 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 19323 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 17885 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 16461 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 21006 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 12551 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 27153 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17805 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20402 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67563 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1.7м/с
88%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напад на військових ТЦК у Рівному: невідомі допомогли чоловікам втекти після ВЛК6 лютого, 17:13 • 6234 перегляди
Українців попередили про відключення світла 7 лютого по всій країні: які обмеження діятимуть6 лютого, 17:15 • 8652 перегляди
Кронпринцеса Норвегії вибачилась перед королем за зв’язки з Джеффрі Епштейном6 лютого, 17:22 • 5688 перегляди
Вибух на автопідприємстві у Львівській області: встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження21:12 • 5696 перегляди
Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА22:31 • 4952 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 21006 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 25763 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 27153 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 37796 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 67563 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Мілан
Італія
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 3436 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 21372 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 24184 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 33352 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 36546 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

росія відхилила пропозицію США щодо контролю над Запорізькою АЕС - Reuters

Київ • УНН

 • 10 перегляди

росія відмовилася від пропозиції США про повний контроль Вашингтона над Запорізькою АЕС та розподіл енергії. москва наполягає на власному контролі над станцією, що є каменем спотикання в мирних переговорах.

росія відхилила пропозицію США щодо контролю над Запорізькою АЕС - Reuters

росія відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтона над Запорізькою атомної електростанції (ЗАЕС), що давало б право Штатам розподіляти енергію між Україною та рф. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що доля Запорізької електростанції, найбільшої атомної електростанції в Європі, яка розташована на окупованій росією території, виявилася каменем спотикання.

москва наполягає на тому, щоб вона контролювала станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною

- цитує видання одного зі співбесідників.

Автори вказують, що питання ЗАЕС у мирних переговорах є не менш проблемним, як питання територій. Саме щодо цих двох ключових пунктів найважче дійти згоди з рф, оскільки кремль міцно стоїть на своєму, а Київ не збирається поступатись.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішими у переговорах щодо закінчення війни є питання Запорізької АЕС і територій.

Окупаційні війська рф продовжують використовувати ЗАЕС як військовий об'єкт - Енергоатом15.01.26, 13:59 • 3950 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Reuters
Володимир Зеленський
Україна