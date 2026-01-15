Окупаційні війська рф продовжують використовувати ЗАЕС як військовий об'єкт - Енергоатом

Окупаційні війська рф продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військовий об’єкт, повідомили в НАЕК "Еенергоатом" у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"російські терористи й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний ядерний об’єкт на військову базу", - зазначили в Енергоатомі.

Як зазначили у компанії, "за повідомленням речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, росіяни використовують тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів по території України". "Крім того, в безпосередній близькості до енергоблоків станції окупанти зберігають зброю та військову техніку", - ідеться у повідомленні.

"Це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та принципів ядерної і радіаційної безпеки. АТ "НАЕК "Енергоатом" вкотре наголошує: Запорізька АЕС має бути якнайшвидше повністю демілітаризована, звільнена від присутності окупаційних військ та повернена під повний контроль України і її законного оператора. Лише за цих умов можливо гарантувати надійну та стабільну експлуатацію станції й забезпечити ядерну безпеку України та всього європейського регіону", - підкреслили в Енергоатомі.

