Окупаційні війська рф продовжують використовувати ЗАЕС як військовий об'єкт - Енергоатом

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 15786 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 21317 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 14205 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 16389 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 37522 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 34514 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 36494 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33901 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27653 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23278 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 17493 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 14911 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 13663 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 11561 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 6820 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 6866 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 15788 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 21319 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 42055 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 54345 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Олексій Гончаренко
Бабак Сергій Віталійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 5422 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 35681 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 69862 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 61385 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 65592 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Окупаційні війська рф продовжують використовувати ЗАЕС як військовий об'єкт - Енергоатом

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Окупаційні війська РФ продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військовий об'єкт. Вони запускають безпілотники з території станції та зберігають зброю поблизу енергоблоків.

Окупаційні війська рф продовжують використовувати ЗАЕС як військовий об'єкт - Енергоатом

Окупаційні війська рф продовжують використовувати Запорізьку АЕС як військовий об’єкт, повідомили в НАЕК "Еенергоатом" у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"російські терористи й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний ядерний об’єкт на військову базу", - зазначили в Енергоатомі.

Як зазначили у компанії, "за повідомленням речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, росіяни використовують тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів по території України". "Крім того, в безпосередній близькості до енергоблоків станції окупанти зберігають зброю та військову техніку", - ідеться у повідомленні.

"Це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та принципів ядерної і радіаційної безпеки. АТ "НАЕК "Енергоатом" вкотре наголошує: Запорізька АЕС має бути якнайшвидше повністю демілітаризована, звільнена від присутності окупаційних військ та повернена під повний контроль України і її законного оператора. Лише за цих умов можливо гарантувати надійну та стабільну експлуатацію станції й забезпечити ядерну безпеку України та всього європейського регіону", - підкреслили в Енергоатомі.

Міненерго України назвало нікчемним російське "ліцензування" енергоблока ЗАЕС та закликало до санкцій проти "росатома"26.12.25, 21:02 • 3614 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергоатом
Ядерна зброя
Енергетика
Війна в Україні
Збройні сили України
Україна