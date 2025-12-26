$41.930.22
18:17 • 2068 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
16:30 • 11376 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
13:36 • 14137 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 20723 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 35542 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 23553 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 18998 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 18717 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20538 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43006 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 35542 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 43006 перегляди
Міненерго України назвало нікчемним російське "ліцензування" енергоблока ЗАЕС та закликало до санкцій проти "росатома"

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Міненерго України визнало юридично нікчемним рішення російського "ростехнадзора" щодо видачі «ліцензії» на роботу енергоблока окупованої ЗАЕС.

Міненерго України назвало нікчемним російське "ліцензування" енергоблока ЗАЕС та закликало до санкцій проти "росатома"

Міністерство енергетики України офіційно засудило видачу російським "ростехнадзором" незаконної ліцензії на експлуатацію енергоблока захопленої Запорізької АЕС, наголосивши на неможливості безпечного запуску реактора в умовах окупації. Про це Міненерго повідомило у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Міненерго підкреслило, що будь-які дозвільні документи рф щодо ЗАЕС не мають правової сили, оскільки станція перебуває під виключною юрисдикцією України. 

Енергосистема України в найгіршому стані з вересня 2024 року - МАГАТЕ20.12.25, 02:26 • 12185 переглядiв

Спроби окупантів заявити про технічну готовність блоку до роботи відомство вважає безвідповідальними через відсутність Каховського водосховища, постійні обстріли ліній живлення та деградацію систем безпеки. Такі дії класифікуються як ядерний тероризм, що порушує принципи МАГАТЕ.

Вимоги України

Україна наполягає на негайному виведенні російських військ з Енергодара та збереженні всіх блоків у режимі "холодного зупину" до деокупації. Міненерго закликало міжнародну спільноту посилити санкції проти корпорації "росатом" та посадовців "ростехнадзора", причетних до злочинного управління станцією.

Будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів є свідомо безвідповідальними та створюють реальну загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками 

– наголосили у міністерстві.

Ядерний шантаж і маніпуляції: путін заявляє про переговори зі США щодо долі окупованої ЗАЕС без України25.12.25, 22:32 • 8560 переглядiв

Степан Гафтко

Політика
російська пропаганда
Енергоатом
Ядерна зброя
Санкції
