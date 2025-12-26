Міненерго України назвало нікчемним російське "ліцензування" енергоблока ЗАЕС та закликало до санкцій проти "росатома"
Київ • УНН
Міненерго України визнало юридично нікчемним рішення російського "ростехнадзора" щодо видачі «ліцензії» на роботу енергоблока окупованої ЗАЕС.
Міністерство енергетики України офіційно засудило видачу російським "ростехнадзором" незаконної ліцензії на експлуатацію енергоблока захопленої Запорізької АЕС, наголосивши на неможливості безпечного запуску реактора в умовах окупації. Про це Міненерго повідомило у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Міненерго підкреслило, що будь-які дозвільні документи рф щодо ЗАЕС не мають правової сили, оскільки станція перебуває під виключною юрисдикцією України.
Спроби окупантів заявити про технічну готовність блоку до роботи відомство вважає безвідповідальними через відсутність Каховського водосховища, постійні обстріли ліній живлення та деградацію систем безпеки. Такі дії класифікуються як ядерний тероризм, що порушує принципи МАГАТЕ.
Вимоги України
Україна наполягає на негайному виведенні російських військ з Енергодара та збереженні всіх блоків у режимі "холодного зупину" до деокупації. Міненерго закликало міжнародну спільноту посилити санкції проти корпорації "росатом" та посадовців "ростехнадзора", причетних до злочинного управління станцією.
Будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів є свідомо безвідповідальними та створюють реальну загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками
