Минэнерго Украины назвало ничтожным российское "лицензирование" энергоблока ЗАЭС и призвало к санкциям против "Росатома"
Киев • УНН
Минэнерго Украины признало юридически ничтожным решение российского "Ростехнадзора" о выдаче «лицензии» на работу энергоблока оккупированной ЗАЭС.
Министерство энергетики Украины официально осудило выдачу российским "Ростехнадзором" незаконной лицензии на эксплуатацию энергоблока захваченной Запорожской АЭС, подчеркнув невозможность безопасного запуска реактора в условиях оккупации. Об этом Минэнерго сообщило в своем Телеграм-канале, пишет УНН.
Детали
Минэнерго подчеркнуло, что любые разрешительные документы РФ относительно ЗАЭС не имеют правовой силы, поскольку станция находится под исключительной юрисдикцией Украины.
Попытки оккупантов заявить о технической готовности блока к работе ведомство считает безответственными из-за отсутствия Каховского водохранилища, постоянных обстрелов линий питания и деградации систем безопасности. Такие действия классифицируются как ядерный терроризм, нарушающий принципы МАГАТЭ.
Требования Украины
Украина настаивает на немедленном выводе российских войск из Энергодара и сохранении всех блоков в режиме "холодного останова" до деоккупации. Минэнерго призвало международное сообщество усилить санкции против корпорации "Росатом" и должностных лиц "Ростехнадзора", причастных к преступному управлению станцией.
Любые попытки возобновления эксплуатации реакторов являются заведомо безответственными и создают реальную угрозу ядерной аварии с трансграничными последствиями
