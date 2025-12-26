Минэнерго Украины назвало ничтожным российское "лицензирование" энергоблока ЗАЭС и призвало к санкциям против "Росатома"

$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 10876 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 13773 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 20369 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 35171 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 23395 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18923 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18680 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20499 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 42808 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26 декабря, 09:49 • 26277 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей26 декабря, 10:19 • 16950 просмотра
Российская ракета попала в жилой микрорайон Умани: полиция показала последствия удараPhotoVideo26 декабря, 11:33 • 16741 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 13388 просмотра
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto15:38 • 14268 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 5972 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 10872 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам14:35 • 13499 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 35169 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 42807 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Давид Арахамия
Олег Синегубов
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Государственная граница Украины
Харьков
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 5972 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 3412 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo14:56 • 5840 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях13:37 • 8760 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 25733 просмотра
Техника
Фильм
Сериал
Отопление
Социальная сеть

Минэнерго Украины назвало ничтожным российское "лицензирование" энергоблока ЗАЭС и призвало к санкциям против "Росатома"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Минэнерго Украины признало юридически ничтожным решение российского "Ростехнадзора" о выдаче «лицензии» на работу энергоблока оккупированной ЗАЭС.

Минэнерго Украины назвало ничтожным российское "лицензирование" энергоблока ЗАЭС и призвало к санкциям против "Росатома"

Министерство энергетики Украины официально осудило выдачу российским "Ростехнадзором" незаконной лицензии на эксплуатацию энергоблока захваченной Запорожской АЭС, подчеркнув невозможность безопасного запуска реактора в условиях оккупации. Об этом Минэнерго сообщило в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Минэнерго подчеркнуло, что любые разрешительные документы РФ относительно ЗАЭС не имеют правовой силы, поскольку станция находится под исключительной юрисдикцией Украины. 

ч. Энергосистема Украины в худшем состоянии с сентября 2024 года - МАГАТЭ

Попытки оккупантов заявить о технической готовности блока к работе ведомство считает безответственными из-за отсутствия Каховского водохранилища, постоянных обстрелов линий питания и деградации систем безопасности. Такие действия классифицируются как ядерный терроризм, нарушающий принципы МАГАТЭ.

Требования Украины

Украина настаивает на немедленном выводе российских войск из Энергодара и сохранении всех блоков в режиме "холодного останова" до деоккупации. Минэнерго призвало международное сообщество усилить санкции против корпорации "Росатом" и должностных лиц "Ростехнадзора", причастных к преступному управлению станцией.

Любые попытки возобновления эксплуатации реакторов являются заведомо безответственными и создают реальную угрозу ядерной аварии с трансграничными последствиями 

– подчеркнули в министерстве.

ч. Ядерный шантаж и манипуляции: Путин заявляет о переговорах с США по судьбе оккупированной ЗАЭС без Украины

Степан Гафтко

Политика
российская пропаганда
Энергоатом
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Международное агентство по атомной энергии
Министерство энергетики Украины
Соединённые Штаты
Украина
Энергодар