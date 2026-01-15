Оккупационные войска РФ продолжают использовать ЗАЭС как военный объект - Энергоатом

$43.180.08
Эксклюзив
08:19 • 15737 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 21249 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 14171 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 16356 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 37489 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 34489 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 36472 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 33894 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 27650 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 23277 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Популярные новости
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причиныPhoto15 января, 03:07 • 17268 просмотра
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД15 января, 04:04 • 14686 просмотра
В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto06:59 • 13434 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак РФ обесточивание на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго08:33 • 11349 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 6038 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 6764 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 21261 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 42031 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 54321 просмотра
УНН Lite
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей07:20 • 5402 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 35671 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 69852 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 61376 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 65585 просмотра
Оккупационные войска РФ продолжают использовать ЗАЭС как военный объект - Энергоатом

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Оккупационные войска РФ продолжают использовать Запорожскую АЭС как военный объект. Они запускают беспилотники с территории станции и хранят оружие вблизи энергоблоков.

Оккупационные войска РФ продолжают использовать ЗАЭС как военный объект - Энергоатом

Оккупационные войска РФ продолжают использовать Запорожскую АЭС как военный объект, сообщили в НАЭК "Энергоатом" в четверг в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"российские террористы и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский ядерный объект в военную базу", - отметили в Энергоатоме.

Как отметили в компании, "по сообщению представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, россияне используют временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как площадку для запуска беспилотных летательных аппаратов по территории Украины". "Кроме того, в непосредственной близости к энергоблокам станции оккупанты хранят оружие и военную технику", - говорится в сообщении.

"Это является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и принципов ядерной и радиационной безопасности. АО "НАЭК "Энергоатом" в очередной раз подчеркивает: Запорожская АЭС должна быть как можно быстрее полностью демилитаризована, освобождена от присутствия оккупационных войск и возвращена под полный контроль Украины и ее законного оператора. Только при этих условиях возможно гарантировать надежную и стабильную эксплуатацию станции и обеспечить ядерную безопасность Украины и всего европейского региона", - подчеркнули в Энергоатоме.

Минэнерго Украины назвало ничтожным российское "лицензирование" энергоблока ЗАЭС и призвало к санкциям против "Росатома"26.12.25, 21:02 • 3614 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергоатом
Ядерное оружие
Энергетика
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Украина