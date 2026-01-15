Оккупационные войска РФ продолжают использовать ЗАЭС как военный объект - Энергоатом

Оккупационные войска РФ продолжают использовать Запорожскую АЭС как военный объект, сообщили в НАЭК "Энергоатом" в четверг в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"российские террористы и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский ядерный объект в военную базу", - отметили в Энергоатоме.

Как отметили в компании, "по сообщению представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, россияне используют временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как площадку для запуска беспилотных летательных аппаратов по территории Украины". "Кроме того, в непосредственной близости к энергоблокам станции оккупанты хранят оружие и военную технику", - говорится в сообщении.

"Это является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и принципов ядерной и радиационной безопасности. АО "НАЭК "Энергоатом" в очередной раз подчеркивает: Запорожская АЭС должна быть как можно быстрее полностью демилитаризована, освобождена от присутствия оккупационных войск и возвращена под полный контроль Украины и ее законного оператора. Только при этих условиях возможно гарантировать надежную и стабильную эксплуатацию станции и обеспечить ядерную безопасность Украины и всего европейского региона", - подчеркнули в Энергоатоме.

