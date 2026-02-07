Россия отклонила предложение США по контролю над Запорожской АЭС - Reuters
Киев • УНН
Россия отказалась от предложения США о полном контроле Вашингтона над Запорожской АЭС и распределении энергии. Москва настаивает на собственном контроле над станцией, что является камнем преткновения в мирных переговорах.
россия отклонила предложение США в рамках мирного соглашения о полном контроле Вашингтона над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), что давало бы право Штатам распределять энергию между Украиной и рф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что судьба Запорожской электростанции, крупнейшей атомной электростанции в Европе, расположенной на оккупированной россией территории, оказалась камнем преткновения.
москва настаивает на том, чтобы она контролировала станцию, предлагая Украине дешевую электроэнергию, предложение, которое Киев считает неприемлемым
Авторы указывают, что вопрос ЗАЭС в мирных переговорах не менее проблематичен, чем вопрос территорий. Именно по этим двум ключевым пунктам труднее всего прийти к согласию с рф, поскольку кремль твердо стоит на своем, а Киев не собирается уступать.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми сложными в переговорах по окончании войны являются вопросы Запорожской АЭС и территорий.
Оккупационные войска рф продолжают использовать ЗАЭС как военный объект - Энергоатом15.01.26, 13:59 • 3950 просмотров