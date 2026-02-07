Россия отклонила предложение США по контролю над Запорожской АЭС - Reuters

$43.140.03
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 11095 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 19291 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 17864 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 16440 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 20982 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 12545 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 27144 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17804 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20399 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 67552 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 20983 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 25757 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 27145 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 37789 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 67552 просмотра
Россия отклонила предложение США по контролю над Запорожской АЭС - Reuters

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Россия отказалась от предложения США о полном контроле Вашингтона над Запорожской АЭС и распределении энергии. Москва настаивает на собственном контроле над станцией, что является камнем преткновения в мирных переговорах.

Россия отклонила предложение США по контролю над Запорожской АЭС - Reuters

россия отклонила предложение США в рамках мирного соглашения о полном контроле Вашингтона над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), что давало бы право Штатам распределять энергию между Украиной и рф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что судьба Запорожской электростанции, крупнейшей атомной электростанции в Европе, расположенной на оккупированной россией территории, оказалась камнем преткновения.

москва настаивает на том, чтобы она контролировала станцию, предлагая Украине дешевую электроэнергию, предложение, которое Киев считает неприемлемым

- цитирует издание одного из собеседников.

Авторы указывают, что вопрос ЗАЭС в мирных переговорах не менее проблематичен, чем вопрос территорий. Именно по этим двум ключевым пунктам труднее всего прийти к согласию с рф, поскольку кремль твердо стоит на своем, а Киев не собирается уступать.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми сложными в переговорах по окончании войны являются вопросы Запорожской АЭС и территорий.

Вадим Хлюдзинский

Политика
Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Reuters
Владимир Зеленский
Украина