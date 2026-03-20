Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезнь
Актер отметил день рождения в кругу семьи, несмотря на деменцию. Деми Мур и Эмма Хеминг поделились новыми фото и призвали поддерживать больных деменцией.
Легендарный американский актер Брюс Уиллис отмечает свой 71-й день рождения. Несмотря на диагноз лобно-височной деменции, близкие актера продолжают поддерживать его ежедневно, передает УНН со ссылкой на Instagram первой жены Уиллиса, Деми Мур.
Мур поделилась редкими семейными фото, на которых видно, как внучка Луэтта навестила дедушку в день его рождения. На снимках заметны изменения во внешности актера из-за болезни. "Все, что нужно — это любовь! С Днем рождения, БВ", — написала Мур в своем Instagram.
Нынешняя жена Уиллиса, модель Эмма Хеминг, также поздравила мужа. Она опубликовала фото, где актер улыбается на борту лодки. Хеминг активно поддерживает мужа, занимается просветительской работой по деменции и развивает благотворительный фонд, помогая семьям людей с подобными диагнозами.
"Даже небольшое внимание к сиделкам или поддержка благотворительных организаций может стать настоящей помощью", - отметила она.
Ранее сообщалось, что из-за болезни Уиллис завершил карьеру и иногда нуждается в постоянном уходе. Его видели на пляже в Лос-Анджелесе, держась за руку сиделки.