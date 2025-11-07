ukenru
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю

Київ • УНН

70-річний актор Брюс Вілліс, який завершив кар'єру через деменцію, прогулявся пляжем у Лос-Анджелесі, тримаючись за руку доглядача. Його стан стрімко погіршується, що підтверджують близькі до сім'ї джерела.

Брюс Вілліс був сфотографований тримаючим за руку свого доглядальника під час рідкісного публічного виходу в четвер, на тлі боротьби з деменцією, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

70-річний зірка "Міцного горішка", який завершив акторську кар'єру в 2022 році через погіршення здоров'я, насолоджувався прогулянкою пляжем у Лос-Анджелесі в США і, здавалося, був у гарному настрої, у якийсь момент обдарувавши його усмішкою.

Вілліс вийшов на прогулянку у невимушеному стилі: темно-сіра футболка, штани кольору хакі та сірі кросівки. Він прикрив голову синьою бейсболкою і вдягнув чорні сонцезахисні окуляри.

Голлівудська ікона, що переїхав з дому своєї сім'ї в окремий одноповерховий будинок, де цілодобово його доглядає команда, тримався за руку свого доглядача під час прогулянки.

Якоїсь миті Вілліс, хитаючись, потягся іншою рукою до поруччя, мабуть, намагаючись утриматися за нього.

Пізніше актор і його доглядальник мило розмовляли, милуючись видом на океан.

Кадри з'явилися наступного дня після того, як його колишня дружина, 62-річна Демі Мур, відвідала благодійний вечір на його честь у Нью-Йорку за участю багатьох зірок. Вілліс на заході не був присутній і з моменту постановки діагнозу практично не з'являвся на публіці.

У 2023 році сім'я актора оголосила, що у нього діагностовано лобово-скроневу деменцію (ЛСД) - форму деменції, яка викликає швидке погіршення роботи областей мозку, пов'язаних з особистістю та мовними здібностями.

Джерело, близьке до сім'ї, нещодавно повідомило Daily Mail: "Його стан стрімко погіршується".

Дружина Вілліса приєдналася до колишньої дружини на благодійному вечорі на його честь у середу, через кілька тижнів після того, як поділилася новиною про те, як їхні маленькі дочки справляються з погіршенням його здоров'я.

"Думаю, у них все добре, враховуючи всі обставини, але це важко", - сказала вона в жовтні журналу Vogue Australia.

"Вони сумують, їм так бракує батька. Він пропускає важливі етапи, їм важко, але діти такі стійкі, хоча раніше мені було неприємно це чути, тому що люди не розуміли, через що нам довелося пройти", - сказала вона.

Вона додала: "Я не знаю, чи мої діти колись оговтаються, але вони вчаться, і я теж".

Минулого місяця джерела, близькі до сім'ї, повідомили, що дружина Емма Гемінг-Вілліс щосили намагається не тільки впоратися зі станом зірки, що швидко погіршується, а й керувати його значними статками.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Фільм
Шлюб
благодійність
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес