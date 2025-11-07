Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу

ukenru
Эксклюзив
07:19 • 10779 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
05:43 • 14413 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
03:41 • 21230 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 24313 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 29529 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 60846 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 57077 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 37661 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 33988 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 61868 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россияне атаковали Запорожье: выбиты окна в многоэтажках и детском саду6 ноября, 22:56 • 6742 просмотра
армия рф пытается ускориться на Покровском направлении - DeepStatePhoto6 ноября, 23:36 • 9222 просмотра
Трамп подтвердил, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям»7 ноября, 01:37 • 8400 просмотра
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности03:02 • 13483 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto03:28 • 12750 просмотра
публикации
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 10781 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 60847 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 35075 просмотра
Взяточник и его команда: как нардеп Одарченко активизирует Грицкова для ручного управления ГБТУ и при чем здесь хищения на строительстве онкоцентраPhoto6 ноября, 11:03 • 6808 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 41218 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Даниил Гетманцев
Олег Кипер
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Крым
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 3576 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 2414 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 3234 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 32926 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 33687 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Нефть марки Brent

Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу

Киев • УНН

 • 3580 просмотра

70-летний актер Брюс Уиллис, завершивший карьеру из-за деменции, прогулялся по пляжу в Лос-Анджелесе, держась за руку сиделки. Его состояние стремительно ухудшается, что подтверждают близкие к семье источники.

Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу

Брюс Уиллис был сфотографирован держащим за руку своего сиделку во время редкого публичного выхода в четверг, на фоне борьбы с деменцией, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

70-летний звезда "Крепкого орешка", который завершил актерскую карьеру в 2022 году из-за ухудшения здоровья, наслаждался прогулкой по пляжу в Лос-Анджелесе в США и, казалось, был в хорошем настроении, в какой-то момент одарив его улыбкой.

Уиллис вышел на прогулку в непринужденном стиле: темно-серая футболка, брюки цвета хаки и серые кроссовки. Он прикрыл голову синей бейсболкой и надел черные солнцезащитные очки.

Голливудская икона, переехавший из дома своей семьи в отдельный одноэтажный дом, где круглосуточно за ним ухаживает команда, держался за руку своего сиделки во время прогулки.

В какой-то момент Уиллис, шатаясь, потянулся другой рукой к перилам, видимо, пытаясь удержаться за них.

Позже актер и его сиделка мило разговаривали, любуясь видом на океан.

Кадры появились на следующий день после того, как его бывшая жена, 62-летняя Деми Мур, посетила благотворительный вечер в его честь в Нью-Йорке с участием многих звезд. Уиллис на мероприятии не присутствовал и с момента постановки диагноза практически не появлялся на публике.

В 2023 году семья актера объявила, что у него диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД) - форма деменции, которая вызывает быстрое ухудшение работы областей мозга, связанных с личностью и речевыми способностями.

Источник, близкий к семье, недавно сообщил Daily Mail: "Его состояние стремительно ухудшается".

Жена Уиллиса присоединилась к бывшей жене на благотворительном вечере в его честь в среду, спустя несколько недель после того, как поделилась новостью о том, как их маленькие дочери справляются с ухудшением его здоровья.

"Думаю, у них все хорошо, учитывая все обстоятельства, но это тяжело", - сказала она в октябре журналу Vogue Australia.

"Они скучают, им так не хватает отца. Он пропускает важные этапы, им тяжело, но дети такие стойкие, хотя раньше мне было неприятно это слышать, потому что люди не понимали, через что нам пришлось пройти", - сказала она.

Она добавила: "Я не знаю, оправятся ли мои дети когда-нибудь, но они учатся, и я тоже".

В прошлом месяце источники, близкие к семье, сообщили, что жена Эмма Хеминг-Уиллис изо всех сил старается не только справиться с быстро ухудшающимся состоянием звезды, но и управлять его значительными состояниями.

Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27.08.25, 11:14 • 196271 просмотр

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Фильм
Брак
благотворительность
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес