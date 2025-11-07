Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу

Брюс Уиллис был сфотографирован держащим за руку своего сиделку во время редкого публичного выхода в четверг, на фоне борьбы с деменцией, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

70-летний звезда "Крепкого орешка", который завершил актерскую карьеру в 2022 году из-за ухудшения здоровья, наслаждался прогулкой по пляжу в Лос-Анджелесе в США и, казалось, был в хорошем настроении, в какой-то момент одарив его улыбкой.

Уиллис вышел на прогулку в непринужденном стиле: темно-серая футболка, брюки цвета хаки и серые кроссовки. Он прикрыл голову синей бейсболкой и надел черные солнцезащитные очки.

Голливудская икона, переехавший из дома своей семьи в отдельный одноэтажный дом, где круглосуточно за ним ухаживает команда, держался за руку своего сиделки во время прогулки.

В какой-то момент Уиллис, шатаясь, потянулся другой рукой к перилам, видимо, пытаясь удержаться за них.

Позже актер и его сиделка мило разговаривали, любуясь видом на океан.

Кадры появились на следующий день после того, как его бывшая жена, 62-летняя Деми Мур, посетила благотворительный вечер в его честь в Нью-Йорке с участием многих звезд. Уиллис на мероприятии не присутствовал и с момента постановки диагноза практически не появлялся на публике.

В 2023 году семья актера объявила, что у него диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД) - форма деменции, которая вызывает быстрое ухудшение работы областей мозга, связанных с личностью и речевыми способностями.

Источник, близкий к семье, недавно сообщил Daily Mail: "Его состояние стремительно ухудшается".

Жена Уиллиса присоединилась к бывшей жене на благотворительном вечере в его честь в среду, спустя несколько недель после того, как поделилась новостью о том, как их маленькие дочери справляются с ухудшением его здоровья.

"Думаю, у них все хорошо, учитывая все обстоятельства, но это тяжело", - сказала она в октябре журналу Vogue Australia.

"Они скучают, им так не хватает отца. Он пропускает важные этапы, им тяжело, но дети такие стойкие, хотя раньше мне было неприятно это слышать, потому что люди не понимали, через что нам пришлось пройти", - сказала она.

Она добавила: "Я не знаю, оправятся ли мои дети когда-нибудь, но они учатся, и я тоже".

В прошлом месяце источники, близкие к семье, сообщили, что жена Эмма Хеминг-Уиллис изо всех сил старается не только справиться с быстро ухудшающимся состоянием звезды, но и управлять его значительными состояниями.

Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа