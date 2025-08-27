Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 1788 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 4606 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 13994 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 85178 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 57933 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 126501 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 145670 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 146430 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58201 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153703 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.8м/с
44%
751мм
Популярные новости
Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)PhotoVideo26 августа, 22:43 • 10616 просмотра
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 13991 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано02:20 • 14186 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 11995 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54 • 6754 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 4606 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 49850 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 47936 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 126501 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 146430 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Нарендра Моди
Даррен Аронофски
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Индия
Реклама
УНН Lite
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 8 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 14106 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 64703 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 115776 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 137855 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Гривна

Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Эмма Хеминг Уиллис рассказала о переезде Брюса Уиллиса в отдельный дом для круглосуточного ухода. Она поделилась, как болезнь мужа повлияла на их семью и ее восприятие брака.

Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа

Модель и предпринимательница Эмма Хеминг Уиллис откровенно рассказала о борьбе своего мужа с тяжелой болезнью и о ее влиянии на всю их семью. Она рассказала, что Брюс Уиллис переехал в другой дом, чтобы получать круглосуточный уход, пишет УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

Во вторник вечером в специальном выпуске ABC News Хеминг Уиллис призналась, что приняла сложное решение перевезти Брюса Уиллиса во "второй дом" неподалеку, более безопасный для него, где он мог бы жить со своей круглосуточной командой по уходу.

Это было одно из самых сложных решений, которые мне пришлось принять до сих пор. Но я знала, что, прежде всего, Брюс хотел бы этого для наших дочерей, знаете, он не хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствует их потребностям, а не его потребностям

- призналась она.

Женщина добавила, что они постоянно находятся во втором доме, проводят время с актером.

Она рассказала, что впервые заметила, что что-то не так, еще до того, как актеру официально поставили диагноз, ведь он "всегда любил водить девочек в школу, а потом эти школьные поездки просто стали случаться реже".

Я просто подумала: "Боже, это так странно, потому что для человека, который был очень разговорчивым и очень вовлеченным, он был немного тише, а когда семья собиралась вместе, он как будто немного таял"

- продолжила она.

Модель и предпринимательница сказала, что сначала "не понимала, что происходит", и призналась, что тогда сомневалась в их браке, поскольку их партнерство "больше не похоже на брак".

Позже Брюсу Уиллису сначала поставили диагноз "афазия", из-за которой люди теряют дар речи, но после того, как его симптомы ухудшились, ему официально поставили диагноз ЛСД.

Хеминг Уиллис сказала, что она сообщила об этом их дочерям "довольно быстро", поскольку "никогда не хотела, чтобы они думали, что он не обращает на них внимания". Она также отметила, что чувствует, что актер все еще узнает ее и свою семью.

Я знаю, что он это делает. Когда мы с ним, он светится. Он держит нас за руки, мы целуем его, мы обнимаем его, и он отвечает взаимностью, знаете, он увлечен этим. И это все, что мне нужно

- поделилась она.

Брюс в целом в отличном состоянии здоровья, знаете, его просто подводит мозг

- отметила женщина.

Хеминг Уиллис также стала защитницей прав опекунов и настаивает на поддержке семей и близких людей, которые живут с такими заболеваниями, как деменция.

Неважно, откуда мы родом, с кем мы женаты, какой у нас уровень грусти, горя, гнева, обиды и всего остального, это одна общая черта, которая нас всех объединяет

- сказала она.

В своей будущей книге "Неожиданное путешествие: поиск силы, надежды и себя на пути ухода" Хеминг Уиллис не только делится своим опытом преодоления диагноза деменции у актера, но и влиянием этого на их семью. Она выйдет 7 сентября.

Дополнение

Хеминг Уиллис познакомилась с Брюсом Уиллисом в 2005 году, но сказала Сойеру, что потребовалось два года, прежде чем она согласилась пойти с ним на свидание. Позже они поженились в 2009 году. У пары есть 11-летняя и 13-летняя дочери (актер также имеет трех дочерей от бывшей жены Деми Мур).

Ранее УНН писал, что голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, почти потерял способность говорить и читать. Его семья подтверждает стабильное состояние, несмотря на прогрессирование болезни.

Алена Уткина

ЗдоровьеНовости МираУНН Lite