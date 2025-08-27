Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа

Модель и предпринимательница Эмма Хеминг Уиллис откровенно рассказала о борьбе своего мужа с тяжелой болезнью и о ее влиянии на всю их семью. Она рассказала, что Брюс Уиллис переехал в другой дом, чтобы получать круглосуточный уход, пишет УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

Во вторник вечером в специальном выпуске ABC News Хеминг Уиллис призналась, что приняла сложное решение перевезти Брюса Уиллиса во "второй дом" неподалеку, более безопасный для него, где он мог бы жить со своей круглосуточной командой по уходу.

Это было одно из самых сложных решений, которые мне пришлось принять до сих пор. Но я знала, что, прежде всего, Брюс хотел бы этого для наших дочерей, знаете, он не хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствует их потребностям, а не его потребностям - призналась она.

Женщина добавила, что они постоянно находятся во втором доме, проводят время с актером.

Она рассказала, что впервые заметила, что что-то не так, еще до того, как актеру официально поставили диагноз, ведь он "всегда любил водить девочек в школу, а потом эти школьные поездки просто стали случаться реже".

Я просто подумала: "Боже, это так странно, потому что для человека, который был очень разговорчивым и очень вовлеченным, он был немного тише, а когда семья собиралась вместе, он как будто немного таял" - продолжила она.

Модель и предпринимательница сказала, что сначала "не понимала, что происходит", и призналась, что тогда сомневалась в их браке, поскольку их партнерство "больше не похоже на брак".

Позже Брюсу Уиллису сначала поставили диагноз "афазия", из-за которой люди теряют дар речи, но после того, как его симптомы ухудшились, ему официально поставили диагноз ЛСД.

Хеминг Уиллис сказала, что она сообщила об этом их дочерям "довольно быстро", поскольку "никогда не хотела, чтобы они думали, что он не обращает на них внимания". Она также отметила, что чувствует, что актер все еще узнает ее и свою семью.

Я знаю, что он это делает. Когда мы с ним, он светится. Он держит нас за руки, мы целуем его, мы обнимаем его, и он отвечает взаимностью, знаете, он увлечен этим. И это все, что мне нужно - поделилась она.

Брюс в целом в отличном состоянии здоровья, знаете, его просто подводит мозг - отметила женщина.

Хеминг Уиллис также стала защитницей прав опекунов и настаивает на поддержке семей и близких людей, которые живут с такими заболеваниями, как деменция.

Неважно, откуда мы родом, с кем мы женаты, какой у нас уровень грусти, горя, гнева, обиды и всего остального, это одна общая черта, которая нас всех объединяет - сказала она.

В своей будущей книге "Неожиданное путешествие: поиск силы, надежды и себя на пути ухода" Хеминг Уиллис не только делится своим опытом преодоления диагноза деменции у актера, но и влиянием этого на их семью. Она выйдет 7 сентября.

Дополнение

Хеминг Уиллис познакомилась с Брюсом Уиллисом в 2005 году, но сказала Сойеру, что потребовалось два года, прежде чем она согласилась пойти с ним на свидание. Позже они поженились в 2009 году. У пары есть 11-летняя и 13-летняя дочери (актер также имеет трех дочерей от бывшей жены Деми Мур).

Ранее УНН писал, что голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, почти потерял способность говорить и читать. Его семья подтверждает стабильное состояние, несмотря на прогрессирование болезни.