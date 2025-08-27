Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка

Модель і підприємниця Емма Хемінг Вілліс відверто розповіла про боротьбу свого чоловіка з тяжкою хворобою та про її вплив на всю їхню родину. Вона розказала, що Брюс Вілліс переїхав до іншого будинку, щоб отримувати цілодобовий догляд, пише УНН із посиланням на Hollywood Reporter.

Деталі

У вівторок увечері у спеціальному випуску ABC News Хемінг Вілліс зізналася, що прийняла складне рішення перевезти Брюса Вілліса до "другого дому" неподалік, безпечнішого для нього, де він міг би жити зі своєю цілодобовою командою догляду.

Це було одне з найскладніших рішень, які мені довелося прийняти досі. Але я знала, що, перш за все, Брюс хотів би цього для наших дочок, знаєте, він не хотів би, щоб вони жили в будинку, який більше відповідає їхнім потребам, а не його потребам - зізналася вона.

Жінка додала, що вони постійно перебувають у другому будинку, проводять час з актором.

Вона розказала, що вперше помітила, що щось не так, ще до того, як актору офіційно поставили діагноз, адже він "завжди любив водити дівчат до школи, а потім ці шкільні поїздки просто почали траплятися рідше".

Я просто подумала: "Боже, це так дивно, бо для людини, яка була дуже балакучою та дуже залученою, він був трохи тихішим, а коли сім’я збиралася разом, він ніби трохи танув" - продовжила вона.

Модель і підприємниця сказала, що спочатку "не розуміла, що відбувається", і зізналась, що тоді сумнівалася в їхньому шлюбі, оскільки їхнє партнерство "більше не схоже на шлюб".

Пізніше Брюсу Віллісу спочатку поставили діагноз "афазія", через яку люди втрачають дар мови, але після того, як його симптоми погіршилися, йому офіційно поставили діагноз ЛСД.

Хемінг Вілліс сказала, що вона повідомила про це їхніх дочок "досить швидко", оскільки "ніколи не хотіла, щоб вони думали, що він не звертає на них уваги". Вона також зазначила, що відчуває, що актор все ще впізнає її та свою родину.

Я знаю, що він це робить. Коли ми з ним, він світиться. Він тримає нас за руки, ми цілуємо його, ми обіймаємо його, і він відповідає взаємністю, знаєте, він захоплений цим. І це все, що мені потрібно - поділилася вона.

Брюс загалом у відмінному стані здоров’я, знаєте, його просто підводить мозок - зазначила жінка.

Хемінг Вілліс також стала захисницею прав опікунів і наполягає на підтримці сімей та близьких людей, які живуть із такими захворюваннями, як деменція.

Неважливо, звідки ми родом, з ким ми одружені, який у нас рівень смутку, горя, гніву, образи та всього іншого, це одна спільна риса, яка нас усіх об’єднує - сказала вона.

У своїй майбутній книзі "Несподівана подорож: пошук сили, надії та себе на шляху догляду" Хемінг Вілліс не лише ділиться своїм досвідом подолання діагнозу деменції у актора, але й впливом цього на їхню родину. Вона вийде 7 вересня.

Доповнення

Хемінг Вілліс познайомилася з Брюсом Віллісом у 2005 році, але сказала Сойєру, що знадобилося два роки, перш ніж вона погодилася піти з ним на побачення. Пізніше вони одружилися у 2009 році. У пари є 11-річна та 13-річна доньки (актор також має трьох дочок від колишньої дружини Демі Мур).

Раніше УНН писав, що голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобово-скроневу деменцію, майже втратив здатність говорити та читати. Його родина підтверджує стабільний стан, незважаючи на прогресування хвороби.