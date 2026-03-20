Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобу
Київ • УНН
Актор відзначив день народження у колі родини попри деменцію. Демі Мур та Емма Гемінг поділилися новими фото та закликали підтримувати хворих на деменцію.
Легендарний американський актор Брюс Вілліс відзначає свій 71-й день народження. Незважаючи на діагноз лобно-скроневої деменції, близькі актора продовжують підтримувати його щодня, передає УНН з посиланням на Instagram першої дружини Вілліса, Демі Мур.
Мур поділилася рідкісними сімейними фото, на яких видно, як онука Луетта завітала до дідуся у день його народження. На світлинах помітні зміни у зовнішності актора через хворобу. "Все, що потрібно — це любов! З Днем народження, БВ", — написала Мур у своєму Instagram.
Нинішня дружина Вілліса, модель Емма Гемінг, також привітала чоловіка. Вона опублікувала фото, де актор усміхається на борту човна. Гемінг активно підтримує чоловіка, займається просвітницькою роботою щодо деменції та розвиває благодійний фонд, допомагаючи сім’ям людей із подібними діагнозами.
"Навіть невелика увага до доглядальників або підтримка благодійних організацій може стати справжньою допомогою", - зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що через хворобу Вілліс завершив кар’єру та інколи потребує постійного догляду. Його бачили на пляжі у Лос-Анджелесі, тримаючися за руку доглядальника.