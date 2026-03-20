"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше

Киев • УНН

 • 4512 просмотра

После запуска правительственной программы цены на топливо выросли на несколько гривен за сутки. Стоимость дизтоплива на некоторых АЗС достигла почти 88 гривен за литр.

В Украине стартовала инициатива Кабмина "Топливный кэшбек", которая позволяет водителям возвращать на банковскую карту средства, потраченные на покупку топлива. На этом фоне цены на некоторых автозаправках столицы и Киевской области выросли за сутки сразу на несколько гривен.

Что сейчас толкает цены на топливо вверх, прямо ли повлияла на их рост новая правительственная программа и почему компенсация расходов на бензин из госсметы может не спасти во время нынешнего топливного кризиса, разбирался УНН.  

Сколько стоит бензин на АЗС 20 марта 

На утро 20 марта водители, приехавшие заправляться на АЗС некоторых сетей, отметили, что всего за сутки стоимость литра топлива выросла сразу на несколько гривен.

Так, на АЗС сети UPG литр улучшенного А-95 стоит 75,90 грн, хотя еще 18-19 марта за него платили 72,90 грн. 

Премиальный upg 100 тоже успел прибавить в цене и теперь стоит 82,90 – 84,99 грн/л.  

Подорожало и дизтопливо. За литр отныне на автозаправках у водителей просят заплатить от  82,90 до 87,99 грн. 

Больше стоить стал даже автогаз: за него придется заплатить 46,98 грн за литр. 

Подняли цены и на других АЗС страны. 

В сегменте бензина А-95 самую высокую цену поставили на заправках OKKO и SOCAR, где литр стоит 74,99 грн. В WOG цена составляет 74,49 грн, в KLO – 73,19 грн. Дешевле всего пока можно купить топливо на АС UKRNAFTA и БРСМ-Нафта. Там бензин отпускают по 68,99 грн за литр. 

В премиальном бензиновом сегменте разрыв также ощутим. А-95+ в SOCAR стоит 78,99 грн за литр. В OKKO за литр бензина просят 77,99 грн, в WOG – 77,49 грн, в KLO – 74,59 грн. UKRNAFTA установила цену на уровне 68,99 грн и на А-95, и на А-95+.

В сегменте бензина А-100 цены также высоки. В OKKO и SOCAR литр стоит 84,99 грн, в WOG – 84,49 грн, в KLO – 83,99 грн, в UPG – 82,90 грн. 

Бензин А-92 представлен не во всех сетях, но в KLO он стоит 72,19 грн, а в UKRNAFTA – 65,99 грн.

Премиальное дизтопливо стоит еще больше. Самая высокая цена в KLO – 87,59 грн за литр. В OKKO и SOCAR за литр дизеля придется заплатить 86,99 грн, в WOG – 86,49 грн, в UKRNAFTA – 81,99 грн.

Автогаз остается самым доступным видом моторного топлива, однако и здесь цены достаточно высоки. Самый дорогой газ в OKKO – 46,99 грн за литр. В WOG и SOCAR он стоит 46,98 грн, в KLO — 46,7 грн. Более низкие цены установили UKRNAFTA (42,99 грн\л) и БРСМ-Нафта (41,99 грн\л). Но разница между минимальной и максимальной ценой составляет 5 грн за литр, что для автогаза уже ощутимый показатель. 

Александра Василенко

