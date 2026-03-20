Германия ослабила ограничения на экспорт вооружений для Украины и стран Персидского залива
Киев • УНН
Германия ввела временную лицензию для ускорения поставок военного оборудования. Упрощенный экспорт будет действовать шесть месяцев без индивидуальных заявлений.
Германия упростила экспорт определенного оборудования воздушной и военно-морской обороны в страны Персидского залива и Украину, чтобы обеспечить быстрое поступление поставок. Об этом заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, сообщает Reuters, передает УНН.
Неизбирательные атаки Ирана на страны Персидского залива привели к острой необходимости в военном снаряжении, в частности для противовоздушной обороны. Благодаря новой временной лицензии мы адаптируем наши процедуры контроля за экспортом оружия для экспорта крайне необходимого оружия в эти страны, чтобы соответствовать этим новым требованиям
Отмечается, что помимо Украины, новая генеральная экспортная лицензия, действительная в течение шести месяцев, распространяется на экспорт в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.
Согласно новому положению, экспортерам разрешено экспортировать товары без предварительной подачи индивидуальной заявки в офис BAFA для осуществления экспортного контроля, сообщило министерство.
Положение, которое предусматривает, что компании должны регистрироваться и подавать ежемесячные отчеты, распространяется на товары для воздушной и морской обороны, включая обезвреживание морских мин.
Напомним
Украинские специалисты делятся опытом борьбы с шахедами в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Количество привлеченных экспертов возросло до 228 человек.