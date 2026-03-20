Німеччина послабила обмеження на експорт озброєнь для України та країн Перської затоки
Київ • УНН
Німеччина запровадила тимчасову ліцензію для прискорення поставок військового обладнання. Спрощений експорт діятиме шість місяців без індивідуальних заяв.
Німеччина спростила експорт певного обладнання повітряної та військово-морської оборони до країн Перської затоки та України, щоб забезпечити швидке надходження поставок Про це заявила міністр економіки Німеччини Катерина Райхе, повідомляє Reuters, передає УНН.
Невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки призвели до нагальної потреби у військовому спорядженні, зокрема для протиповітряної оборони. Завдяки новій тимчасовій ліцензії ми адаптуємо наші процедури контролю за експортом зброї для експорту вкрай необхідної зброї до цих країн, щоб відповідати цим новим вимогам
Зазначається, що окрім України, нова генеральна експортна ліцензія, дійсна протягом шести місяців, поширюється на експорт до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту, Бахрейну та Оману.
Згідно з новим положенням, експортерам дозволено експортувати товари без попереднього подання індивідуальної заявки до офісу BAFA для здійснення експортного контролю, повідомило міністерство.
Положення, яке передбачає, що компанії повинні реєструватися та подавати щомісячні звіти, поширюється на товари для повітряної та морської оборони, включаючи знешкодження морських мін.
