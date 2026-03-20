Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам

Клиника Odrex через суд пытается ограничить свободу слова и запретить журналистам освещать резонансное "Дело Odrex". В частности, среди требований клиники к суду: признать опубликованную журналистами информацию "недостоверной" и обязать опровергнуть ее. Такой подход вызывает серьезные вопросы относительно давления на журналистов и границ допустимого вмешательства в их деятельность. О том, какие новые требования имеет клиника Odrex, читайте в материале УНН.

Частная клиника Odrex (которая среди прочих юридических лиц имеет в своем арсенале и ООО "Дом Медицины", ведь именно это Общество обратилось с соответствующим иском в суд от имени Odrex) подала иск в Хозяйственный суд города Киева, в котором требует: признать "недостоверной" информацию из статей об историях пациентов, которые были обнародованы в документальном фильме "Осиное гнездо" и на страницах УНН, а также информацию из статьи о следующей проверке клиники Министерством здравоохранения Украины. Кроме того, клиника требует взыскать со СМИ 1 млн грн, а также запретить журналистам публиковать упомянутую информацию о клинике в будущих материалах.

В такой логике, по нашему мнению, речь идет не о "защите репутации", на которой настаивает Odrex в своих заявлениях в суд, а о попытке вытеснить из публичного пространства информацию, которая им не по нраву. Однако суть в том, что журналистика по своей природе не является "удобной" для объектов расследований и "главных героев" статей. А материалы УНН базируются на фактах, рассказах свидетелей и документах, даже если их содержание является критическим или неприятным для фигурантов.

Впрочем, вместо открытого ответа на обнародованные факты, клиника выбирает другую стратегию – попытку судебного давления и запугивания. Ведь когда журналистам сигнализируют, что критические материалы могут закончиться судами, штрафами и ограничениями – это уже вопрос не только одного иска, а более широкого контекста посягательства на свободу слова.

УНН подчеркивает, что темы, представляющие общественный интерес – в частности в сфере медицины – не могут быть выведены из публичного обсуждения через судебные механизмы.

На этом фоне попытка ограничить распространение информации выглядит как потенциальное давление на медиа и может расцениваться как препятствование журналистской деятельности.

Напомним

Это не первый случай, когда УНН сталкивается с ограничениями со стороны клиники Odrex. Ранее журналиста агентства не допустили на пресс-конференцию, организованную самим медучреждением.

По словам организаторов, причиной стало якобы отсутствие своевременной аккредитации (ред. регистрации журналиста на событие). Однако заявка на аккредитацию УНН была подана заблаговременно. Эта ситуация сигнализирует о том, что клиника все еще может быть не готова к открытому диалогу, особенно когда речь идет о неудобных и невыгодных для них вопросах.