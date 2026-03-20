Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта

Киев • УНН

 • 2920 просмотра

Несмотря на 111 место в мировом рейтинге, большинство украинцев считают себя счастливыми благодаря семейным связям. Психологи советуют фокусироваться на малых радостях.

20 марта в мире отмечают Международный день счастья. Это – еще один хороший повод поговорить о том, способны ли украинцы ощущать полноту жизни во время большой войны, поговорить об усталости, выносливости и о том, что именно люди сегодня вкладывают в само понятие "счастье".

Во всех этих вопросах вместе с практическим психологом разбирался УНН.

Счастливы ли украинцы: что показывает мировой рейтинг

Накануне Международного дня счастья Исследовательский центр благосостояния Оксфордского университета в партнерстве с Gallup и Организацией Объединенных Наций обнародовал ежегодный World Happiness Report 2026. 

В нем Украина заняла 111-е место со score 4,658. Для сравнения, первое место заняла Финляндия с показателем 7,764. 

Важно, что этот рейтинг базируется не на ситуативных эмоциях, а на самооценке людьми собственной жизни, усредненной за 2023-2025 годы. В отчете также отмечается, что на различия между странами существенно влияют социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода жизненного выбора, щедрость и восприятие коррупции.

Счастье в Украине языком цифр 

Несмотря на войну и связанные с ней постоянные стрессы, 69% украинцев чувствуют себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного специалистами Киевского международного института социологии (КМИС). Абсолютно счастливыми себя назвали 37% опрошенных. Еще 32% украинцев, с которыми пообщались социологи, считают, что они более счастливы, чем несчастны. А 12% затруднились с ответом.  

Это свидетельствует о высоком уровне жизнестойкости и психологической адаптации украинского общества, которое даже в чрезвычайно сложных условиях войны сохраняет ощущение смысла жизни, надежду и внутренний оптимизм

- отметили в КМИС.

Почему украинцы счастливы несмотря на войну: мнения специалистов 

Психологи объясняют: чувствовать себя счастливыми в стране, в которой продолжаются активные боевые действия, людям помогают несколько факторов. 

Прежде всего, речь идет о крепких социальных связях. Поддержка семьи, близких и друзей является главным ресурсом. В условиях внешней угрозы ценность человеческих отношений значительно возросла.

Кроме того, психика приспосабливается к длительному стрессу. Война стала постоянным жизненным фоном, что позволяет людям фокусироваться на повседневных делах, работе и малых радостях.

Наполняет жизнь смыслом и помогает преодолевать беспомощность ощущение гражданского долга. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину люди активнее начали заниматься волонтерством и помогать тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Поддерживают людей, потерявших жилье во время обстрелов, вынужденных переселенцев, раненых, сирот и вдов.  

Помогает психике украинцев также вера в счастливое будущее. Даже сейчас более 60% людей верят, что через 10 лет Украина будет процветающим государством в составе ЕС. Такой оптимизм помогает людям быть более устойчивыми в ментальном плане. 

Кроме того, на ощущение счастья повлияло даже изменение культуры потребления. В последнее время, как отмечают психологи, подарки и покупки стали более символичными. Люди вкладывают в них больше эмоционального смысла, что становится еще одним способом борьбы со стрессом.

Безопасность, семья, дети: в чем для людей в Украине заключается счастье 

По данным социологических исследований (в частности КМИС и Центра Разумкова), представления украинцев о счастье во время войны сместились от материальных достижений к моральным ценностям.

Теперь наши соотечественники видят счастье в:

  • безопасности и здоровье близких. Возможность знать, что родные живы, находятся в безопасности или просто на связи, стала главным источником спокойствия и радости;
    • семье и детях. Общение с семьей воспринимается как самый мощный ресурс. Видеть успехи детей или просто быть рядом с любимыми — это то, что дает смысл двигаться дальше;
      • мире и победе. Для украинцев счастье теперь неразрывно связано с глобальным контекстом. Ощущение приближения победы или спокойные ночи без тревог воспринимаются как личное счастье;
        • волонтерстве;
          • повседневных бытовых моментах. Украинцы научились «ценить мгновение»: вкусный кофе утром, прогулка в парке, солнечный день или возможность работать. Раньше эти вещи считались привычными, теперь — поводами для радости.

            Как не красть у себя радость сегодняшнего дня: психотерапевт дала украинцам маленькие подсказки

            Во время войны чувствовать счастье для многих украинцев становится очень непросто, однако сам факт постоянного стресса не отменяет способности человека переживать радость, спокойствие и благодарность за прожитый день. Об этом в разговоре с УНН сказала психотерапевт, член Украинского союза психотерапевтов Наталья Улько. 

            По ее словам, даже в состоянии истощения человек не теряет полностью доступа к позитивным эмоциям, если сохраняет внимание к тому, что происходит с ним здесь и сейчас. 

            Как пояснила специалист, важно различать общее состояние человека и его отдельные эмоции. По ее словам, тревога, грусть или истощение могут существовать одновременно с моментами радости. 

            Мы можем с вами и чувство иметь счастья. При этом на фоне какого-то общего стресса и так далее. Потому что эмоции имеют причину

            - отметила Улько.

            Она добавила, что даже в трудные периоды человек может улыбаться, радоваться чему-то и замечать позитивные вещи, а потому многое зависит от того, на чем сосредоточено его внимание. 

            Это о том, на что мы обращаем внимание. Это о том, на чем фокус нашего внимания

            - сказала психотерапевт.

            Отдельно Наталья Улько обратила внимание на то, что стрессоустойчивость не стоит сводить только к способности терпеть нагрузки. По ее словам, это также умение восстанавливаться и заботиться о себе на долгой дистанции. 

            Стрессоустойчивость – это не только выдержать

            - подчеркнула она.

            Специалист отметила, что речь идет не о героизме в бытовом смысле, а о способности вовремя остановиться, отдохнуть, посмотреть хороший фильм, порисовать, потанцевать или сделать что-либо, что возвращает человеку внутренний ресурс. 

            По мнению психотерапевта, ощущение счастья часто связано не с большими достижениями, а с умением видеть маленькие ежедневные события, которые обычно воспринимаются как нечто обыденное. Улько привела пример, что люди обычно называют в перечне своих дел работу, покупки или быт, но не замечают самого факта нового дня. 

            То, что мы проснулись, мы поели, мы выпили чаю, мы посмотрели на солнце. Потому что это то, что нам приносит радость

            - сказала она.

            По словам собеседницы УНН, именно такие простые вещи могут успокоить, дать человеку возможность улыбнуться и вернуть ощущение опоры в реальности, которая остается сложной из-за войны. 

            Психотерапевт также подчеркнула, что для человека важно понимать, на что именно он способен влиять. Именно это, по ее словам, дает ощущение внутренней устойчивости и не позволяет полностью погрузиться в тревогу из-за будущего. 

            Для человека важно понимать, что есть что-то, на что он влияет

            - сказала Улько.

            Она связывает это с принятием несовершенства жизни и отказом от постоянного сосредоточения на недостатке, потерях или несоответствии ожиданиям. По ее мнению, человек сам у себя крадет радость настоящего, когда постоянно живет переживанием о том, что может произойти завтра, хотя эти события еще не наступили или могут вообще не произойти. 

            Еще один важный аспект, на котором акцентировала Наталья Улько, касается внутренней позиции человека. По ее словам, если человек выбирает роль жертвы и ждет, что его должны постоянно наполнять другие, он постепенно отдает контроль над собственным состоянием внешним обстоятельствам. В контексте войны это особенно опасно. 

            Наверное враг очень бы хотел, чтобы мы были зависимы от того, что он делает или не делает, чтобы мы превратились в жертв, чтобы мы опустили руки, чтобы мы не радовались дню, который наступил. Но тогда, получается, мы проиграли. Внутренне

            - отметила она.

            По убеждению психотерапевта, в украинских реалиях счастье не следует понимать как постоянное состояние безмятежности. Речь идет скорее о жизнестойкости, о способности видеть смысл в собственных действиях, поддерживать себя и не терять контакт с тем, что доступно человеку сейчас. 

            Но важно то, на что мы обращаем внимание, на чем наш фокус

            - подытожила Улько.

            Именно такой подход, по ее словам, помогает не отменять жизнь даже во время большого напряжения и чувствовать себя счастливым.   

            Александра Василенко

