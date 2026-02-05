Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
Киев • УНН
Кайли Дженнер появилась в бюстгальтере из гранатовых зерен для фотосессии. Это часть рекламной кампании нового гранатового оттенка бальзама для губ Kylie Cosmetics.
Кайли Дженнер, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и потенциальная невеста Тимоти Шаламе, в очередной раз продемонстрировала свой уникальный стиль. Для свежей фотосессии Кайли выбрала чрезвычайно смелый образ — бюстгальтер, созданный из зерен граната. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Кайли Дженнер.
28-летняя Дженнер давно известна любовью к нестандартной моде и откровенным образам. На этот раз она позировала почти полностью обнаженной, прикрываясь лишь фруктами, а на некоторых кадрах даже аппетитно их смаковала. Выглядит так, будто она случайно забрела на фруктовый рынок и решила остаться там навсегда.
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27.06.25, 18:37 • 63247 просмотров
Стоит добавить, что эта фотосессия имеет непосредственный коммерческий подтекст. Кайли использовала ее для промо нового продукта своей косметической линии Kylie Cosmetics — легендарного бальзама для губ, который теперь доступен в новом гранатовом оттенке. По словам самой Дженнер, этот продукт обеспечивает сочное увлажнение, нежный красный оттенок и блестящий финиш, делая губы аппетитными и ухоженными.
Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии08.05.25, 11:37 • 160987 просмотров
Как всегда, Кайли удалось совместить стиль, креативность и бизнес, доказывая, что даже самые смелые модные эксперименты могут стать эффективным способом продвижения собственного бренда.