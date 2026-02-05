$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 14162 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 13889 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 16425 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 27647 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 59037 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 27649 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 26889 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21765 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14713 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14409 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 16735 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Кайли Дженнер появилась в бюстгальтере из гранатовых зерен для фотосессии. Это часть рекламной кампании нового гранатового оттенка бальзама для губ Kylie Cosmetics.

Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии

Кайли Дженнер, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и потенциальная невеста Тимоти Шаламе, в очередной раз продемонстрировала свой уникальный стиль. Для свежей фотосессии Кайли выбрала чрезвычайно смелый образ — бюстгальтер, созданный из зерен граната. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Кайли Дженнер.

28-летняя Дженнер давно известна любовью к нестандартной моде и откровенным образам. На этот раз она позировала почти полностью обнаженной, прикрываясь лишь фруктами, а на некоторых кадрах даже аппетитно их смаковала. Выглядит так, будто она случайно забрела на фруктовый рынок и решила остаться там навсегда.

Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27.06.25, 18:37 • 63247 просмотров

Стоит добавить, что эта фотосессия имеет непосредственный коммерческий подтекст. Кайли использовала ее для промо нового продукта своей косметической линии Kylie Cosmetics — легендарного бальзама для губ, который теперь доступен в новом гранатовом оттенке. По словам самой Дженнер, этот продукт обеспечивает сочное увлажнение, нежный красный оттенок и блестящий финиш, делая губы аппетитными и ухоженными.

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии08.05.25, 11:37 • 160987 просмотров

Как всегда, Кайли удалось совместить стиль, креативность и бизнес, доказывая, что даже самые смелые модные эксперименты могут стать эффективным способом продвижения собственного бренда.

Станислав Кармазин

