Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии

Кайли Дженнер, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и потенциальная невеста Тимоти Шаламе, в очередной раз продемонстрировала свой уникальный стиль. Для свежей фотосессии Кайли выбрала чрезвычайно смелый образ — бюстгальтер, созданный из зерен граната. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Кайли Дженнер.

28-летняя Дженнер давно известна любовью к нестандартной моде и откровенным образам. На этот раз она позировала почти полностью обнаженной, прикрываясь лишь фруктами, а на некоторых кадрах даже аппетитно их смаковала. Выглядит так, будто она случайно забрела на фруктовый рынок и решила остаться там навсегда.

Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции

Стоит добавить, что эта фотосессия имеет непосредственный коммерческий подтекст. Кайли использовала ее для промо нового продукта своей косметической линии Kylie Cosmetics — легендарного бальзама для губ, который теперь доступен в новом гранатовом оттенке. По словам самой Дженнер, этот продукт обеспечивает сочное увлажнение, нежный красный оттенок и блестящий финиш, делая губы аппетитными и ухоженными.

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

Как всегда, Кайли удалось совместить стиль, креативность и бизнес, доказывая, что даже самые смелые модные эксперименты могут стать эффективным способом продвижения собственного бренда.