Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії

Ексклюзив
15:05
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Генсек НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівщину та поспілкувався з місцевими жителями 5 лютого, 09:20
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я 5 лютого, 11:46
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися 5 лютого, 12:00
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою 5 лютого, 12:12
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою 13:14
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою 4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex" 3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка 3 лютого, 14:17
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Дональд Туск
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Індія
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії 18:35
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро 15:30
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою 13:14
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я 5 лютого, 11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя 4 лютого, 23:05
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії

Київ

 • 110 перегляди

Кайлі Дженнер з'явилася в бюстгальтері з гранатових зерен для фотосесії. Це частина рекламної кампанії нового гранатового відтінку бальзаму для губ Kylie Cosmetics.

Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії

Кайлі Дженнер, зірка реаліті "Сімейство Кардашян" та потенційна наречена Тімоті Шаламе, вкотре продемонструвала свій унікальний стиль. Для свіжої фотосесії Кайлі обрала надзвичайно сміливий образ — бюстгальтер, створений із зернят граната. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Instagram Кайлі Дженнер.

28-річна Дженнер давно відома любов’ю до нестандартної моди та відвертих образів. Цього разу вона позувала майже повністю оголеною, прикриваючись лише фруктами, а на деяких кадрах навіть апетитно їх смакувала. Виглядає так, ніби вона випадково забрела на фруктовий ринок і вирішила залишитися там назавжди.

Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції27.06.25, 18:37 • 63247 переглядiв

Варто додати, що ця фотосесія має безпосередній комерційний підтекст. Кайлі використала її для промо нового продукту своєї косметичної лінії Kylie Cosmetics — легендарного бальзаму для губ, який тепер доступний у новому гранатовому відтінку. За словами самої Дженнер, цей продукт забезпечує соковите зволоження, ніжний червоний відтінок і блискучий фініш, роблячи губи апетитними та доглянутими.

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії08.05.25, 11:37 • 160987 переглядiв

Як завжди, Кайлі вдалося поєднати стиль, креативність і бізнес, доводячи, що навіть найсміливіші модні експерименти можуть стати ефективним способом просування власного бренду.

Станіслав Кармазін

