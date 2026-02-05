Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Київ • УНН
Кайлі Дженнер з'явилася в бюстгальтері з гранатових зерен для фотосесії. Це частина рекламної кампанії нового гранатового відтінку бальзаму для губ Kylie Cosmetics.
Кайлі Дженнер, зірка реаліті "Сімейство Кардашян" та потенційна наречена Тімоті Шаламе, вкотре продемонструвала свій унікальний стиль. Для свіжої фотосесії Кайлі обрала надзвичайно сміливий образ — бюстгальтер, створений із зернят граната. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Instagram Кайлі Дженнер.
28-річна Дженнер давно відома любов’ю до нестандартної моди та відвертих образів. Цього разу вона позувала майже повністю оголеною, прикриваючись лише фруктами, а на деяких кадрах навіть апетитно їх смакувала. Виглядає так, ніби вона випадково забрела на фруктовий ринок і вирішила залишитися там назавжди.
Варто додати, що ця фотосесія має безпосередній комерційний підтекст. Кайлі використала її для промо нового продукту своєї косметичної лінії Kylie Cosmetics — легендарного бальзаму для губ, який тепер доступний у новому гранатовому відтінку. За словами самої Дженнер, цей продукт забезпечує соковите зволоження, ніжний червоний відтінок і блискучий фініш, роблячи губи апетитними та доглянутими.
Як завжди, Кайлі вдалося поєднати стиль, креативність і бізнес, доводячи, що навіть найсміливіші модні експерименти можуть стати ефективним способом просування власного бренду.