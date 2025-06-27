Фанати підозрюють, що бойфренд Кайлі Дженнер подарував її сину іграшку - все через фото з Венеції

Кайлі Дженнер прибула до Венеції на пишне весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес у компанії своїх дітей і миттєво стала об’єктом уваги в соцмережах через м’яку іграшку, яку на фото тримав її син Айр.

Шанувальники впевнені - це подарунок від її хлопця, голлівудського актора Тімоті Шаламе, пише DailyMail передає УНН.

Деталі

Сьогодні 27-річну Кайлі Дженнер помітили у Венеції разом із донькою Стормі та сином Айром - вони прибули на гучне весілля мільярдера Джеффа Безоса.

Після прильоту в аеропорт Марко Поло зірка прямувала до місця події разом зі своїми сестрами Кім та Хлої Кардаш’ян. Камери зафіксували, як Кайлі тримала дітей за руки на пірсі перед посадкою на водне таксі.

Та саме м’яка іграшка в руках Айра викликала справжню хвилю інтернет-дискусій. Шанувальники впізнали знайому плюшеву мавпочку й одразу припустили, що це або сумка Baby Milo, яку раніше носив Тімоті Шаламе, або символічний подарунок від нього.

Втім, не всі погодилися з цією версією.

Доповнення

Кайлі Дженнер виховує двох дітей від репера Тревіса Скотта, з яким розлучилася наприкінці 2021 року. Із Тімоті Шаламе її роман почався на початку 2023-го, і пара вже понад рік разом.

хні стосунки підтвердились публічною появою на концерті Бейонсе в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо

Технологічний мільярдер Джефф Безос та Лорен Санчес відзначають розкішне весілля у Венеції за 20 мільйонів доларів із майже 200 зірковими гостями.

Основна церемонія відбудеться 27 червня на острові Сан-Джорджо, після офіційної реєстрації шлюбу, попри протести містян.