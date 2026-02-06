$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
16:00 • 320 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 2810 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 3870 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 6424 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 8528 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 19425 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16333 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19208 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61082 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 53469 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
79%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева6 февраля, 07:45 • 6422 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ6 февраля, 08:45 • 10077 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW6 февраля, 09:36 • 14922 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo10:22 • 8012 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 15449 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 6424 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 15480 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 19425 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 31508 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 61082 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Стефанчук
Кайя Каллас
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Молдова
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 18857 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 21733 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 30992 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 34210 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 72703 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
СВИФТ
Старлинк

Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Современные экраны не несут угрозы для зрения, а компьютерные очки не блокируют синий свет. Они полезны для людей с нарушениями зрения, но не для здоровых.

Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг

Компьютерные очки обычно рекламируются как защита глаз от вредного излучения экранов. Однако действительно ли они выполняют эту функцию? О том, как на самом деле работают такие очки, кому они могут быть полезны и когда их ношение не имеет смысла, журналистке УНН рассказала врач-офтальмолог Оксана Выговская.

По словам врача-офтальмолога, современные компьютерные экраны не представляют серьезной угрозы для зрения, а страхи относительно "вредного излучения" несколько преувеличены.

Современные LCD и LED-экраны не излучают опасного или ионизирующего излучения. Уровень синего света от мониторов в десятки раз ниже, чем от солнца, и не доказано, что он повреждает сетчатку при обычном использовании. Очки с фильтром синего света не имеют доказанного защитного эффекта для здоровья глаз 

– объясняет Оксана Выговская.

Несмотря на это, часть людей действительно испытывает облегчение при ношении компьютерных очков, однако этот эффект связан не с блокировкой синего света.

Иногда такие очки могут уменьшать усталость, сухость глаз или головную боль. Но это происходит не из-за синего света, а благодаря антирефлексному покрытию, правильной оптической коррекции или уменьшению яркости, потому что основная причина дискомфорта - цифровое перенапряжение зрения из-за более редкого моргания, длительной фокусировки и неправильной позы 

– отмечает офтальмолог.

Кабмин утвердил программу адаптации для ветеранов, потерявших зрение22.08.25, 14:17 • 3166 просмотров

По словам врача, компьютерные очки действительно могут быть полезны для отдельных групп людей. Речь идет прежде всего о тех, кто имеет нарушения зрения или возрастные изменения, однако здоровым людям без жалоб они, все же, не нужны.

Реально полезны для людей с: дальнозоркостью или возрастной пресбиопией (40+ лет), астигматизмом, разницей между глазами, симптомами усталости при работе на средней дистанции (50–80 см). То есть это скорее специальные очки с правильной оптической коррекцией, а не "фильтр синего света". Здоровым людям без проблем со зрением, как правило, не обязательны 

– подчеркивает эксперт.

Оксана Выговская советует не полагаться только на очки, а соблюдать простые правила гигиены зрения. Именно они, по словам врача, дают наибольший эффект. И часто работают лучше, чем любые "защитные" аксессуары.

Лучше работает, чем любые "компьютерные очки" правило 20–20–20: каждые 20 мин → 20 секунд смотреть на 20 футов (6 м) - это расслабляет аккомодацию. Чаще моргать + искусственные слезы – уменьшает сухость и жжение. Освещение, без бликов, экран не напротив окна, умеренная яркость. Расстояние 50–70 см от монитора, верх экрана чуть ниже уровня глаз. Ночной режим/теплые цвета вечером. Помогает больше для сна, чем для глаз. Коррекция зрения. Самое эффективное решение – правильно подобранные очки или линзы 

– подытоживает офтальмолог.

Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18.12.25, 06:23 • 42378 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье
Техника