Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг

Компьютерные очки обычно рекламируются как защита глаз от вредного излучения экранов. Однако действительно ли они выполняют эту функцию? О том, как на самом деле работают такие очки, кому они могут быть полезны и когда их ношение не имеет смысла, журналистке УНН рассказала врач-офтальмолог Оксана Выговская.

По словам врача-офтальмолога, современные компьютерные экраны не представляют серьезной угрозы для зрения, а страхи относительно "вредного излучения" несколько преувеличены.

Современные LCD и LED-экраны не излучают опасного или ионизирующего излучения. Уровень синего света от мониторов в десятки раз ниже, чем от солнца, и не доказано, что он повреждает сетчатку при обычном использовании. Очки с фильтром синего света не имеют доказанного защитного эффекта для здоровья глаз – объясняет Оксана Выговская.

Несмотря на это, часть людей действительно испытывает облегчение при ношении компьютерных очков, однако этот эффект связан не с блокировкой синего света.

Иногда такие очки могут уменьшать усталость, сухость глаз или головную боль. Но это происходит не из-за синего света, а благодаря антирефлексному покрытию, правильной оптической коррекции или уменьшению яркости, потому что основная причина дискомфорта - цифровое перенапряжение зрения из-за более редкого моргания, длительной фокусировки и неправильной позы – отмечает офтальмолог.

Кабмин утвердил программу адаптации для ветеранов, потерявших зрение

По словам врача, компьютерные очки действительно могут быть полезны для отдельных групп людей. Речь идет прежде всего о тех, кто имеет нарушения зрения или возрастные изменения, однако здоровым людям без жалоб они, все же, не нужны.

Реально полезны для людей с: дальнозоркостью или возрастной пресбиопией (40+ лет), астигматизмом, разницей между глазами, симптомами усталости при работе на средней дистанции (50–80 см). То есть это скорее специальные очки с правильной оптической коррекцией, а не "фильтр синего света". Здоровым людям без проблем со зрением, как правило, не обязательны – подчеркивает эксперт.

Оксана Выговская советует не полагаться только на очки, а соблюдать простые правила гигиены зрения. Именно они, по словам врача, дают наибольший эффект. И часто работают лучше, чем любые "защитные" аксессуары.

Лучше работает, чем любые "компьютерные очки" правило 20–20–20: каждые 20 мин → 20 секунд смотреть на 20 футов (6 м) - это расслабляет аккомодацию. Чаще моргать + искусственные слезы – уменьшает сухость и жжение. Освещение, без бликов, экран не напротив окна, умеренная яркость. Расстояние 50–70 см от монитора, верх экрана чуть ниже уровня глаз. Ночной режим/теплые цвета вечером. Помогает больше для сна, чем для глаз. Коррекция зрения. Самое эффективное решение – правильно подобранные очки или линзы – подытоживает офтальмолог.

Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника