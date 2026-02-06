$43.140.03
Ексклюзив
16:00 • 130 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 2528 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 3604 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 6000 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 8310 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 19282 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16265 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19170 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 60965 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 53410 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 5972 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 15301 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 19270 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 31413 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 60953 перегляди
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Сучасні екрани не несуть загрози для зору, а комп'ютерні окуляри не блокують синє світло. Вони корисні для людей з порушеннями зору, але не для здорових.

Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг

Комп’ютерні окуляри, зазвичай, рекламують як захист для очей від шкідливого випромінювання екранів. Утім, чи справді вони виконують цю функцію? Про те, як насправді працюють такі окуляри, кому вони можуть бути корисними та коли їх носіння не має сенсу журналістці УНН розповіла лікарка-офтальмологиня Оксана Виговська.

За словами лікарки-офтальмологині, сучасні комп’ютерні екрани не становлять серйозної загрози для зору, а страхи щодо "шкідливого випромінювання" трохи перебільшені.

Сучасні LCD та LED-екрани не випромінюють небезпечного чи іонізуючого випромінювання. Рівень синього світла від моніторів у десятки разів нижчий, ніж від сонця, і не доведено, що він пошкоджує сітківку під час звичайного користування. Окуляри з фільтром синього світла не мають доведеного захисного ефекту для здоров’я очей 

– пояснює Оксана Виговська.

Попри це, частина людей справді відчуває полегшення при носінні комп’ютерних окулярів, однак, цей ефект пов’язаний не з блокуванням синього світла.

Іноді такі окуляри можуть зменшувати втому, сухість очей або головний біль. Але це відбувається не через синє світло, а завдяки антирефлексному покриттю, правильній оптичній корекції або зменшенню яскравості, бо основна причина дискомфорту - цифрове перенапруження зору через рідше кліпання, тривале фокусування та неправильну позу 

– зазначає офтальмолог.

Кабмін затвердив програму адаптації для ветеранів, які втратили зір 22.08.25, 14:17 • 3166 переглядiв

За словами лікарки, комп’ютерні окуляри справді можуть бути корисними для окремих груп людей. Йдеться насамперед про тих, хто має порушення зору або вікові зміни, однак здоровим людям без скарг вони, все ж, не потрібні.

Реально корисні для людей із: далекозорістю або віковою пресбіопією (40+ років), астигматизмом, різницею між очима, симптомами втоми при роботі на середній дистанції (50–80 см). Тобто це скоріше спеціальні окуляри з правильною оптичною корекцією, а не "фільтр синього світла". Здоровим людям без проблем із зором, зазвичай, не обов’язкові 

– наголошує експертка.

Оксана Виговська радить не покладатися лише на окуляри, а дотримуватися простих правил гігієни зору. Саме вони, за словами лікарки, дають найбільший ефект. І часто працюють краще, ніж будь-які "захисні" аксесуари.

Краще працює, ніж будь-які "комп’ютерні окуляри" правило 20–20–20: кожні 20 хв → 20 секунд дивитися на 20 футів (6 м) - це розслабляє акомодацію. Частіше кліпати + штучні сльози – зменшує сухість і печіння. Освітлення, без відблисків, екран не навпроти вікна, помірна яскравість. Відстань 50–70 см від монітора, верх екрана трохи нижче рівня очей. Нічний режим/теплі кольори ввечері. Допомагає більше для сну, ніж для очей. Корекція зору. Найефективніше рішення – правильно підібрані окуляри або лінзи 

– підсумовує офтальмолог.

Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника18.12.25, 06:23 • 42378 переглядiв

Алла Кіосак

