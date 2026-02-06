Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг

Комп’ютерні окуляри, зазвичай, рекламують як захист для очей від шкідливого випромінювання екранів. Утім, чи справді вони виконують цю функцію? Про те, як насправді працюють такі окуляри, кому вони можуть бути корисними та коли їх носіння не має сенсу журналістці УНН розповіла лікарка-офтальмологиня Оксана Виговська.

За словами лікарки-офтальмологині, сучасні комп’ютерні екрани не становлять серйозної загрози для зору, а страхи щодо "шкідливого випромінювання" трохи перебільшені.

Сучасні LCD та LED-екрани не випромінюють небезпечного чи іонізуючого випромінювання. Рівень синього світла від моніторів у десятки разів нижчий, ніж від сонця, і не доведено, що він пошкоджує сітківку під час звичайного користування. Окуляри з фільтром синього світла не мають доведеного захисного ефекту для здоров’я очей

Попри це, частина людей справді відчуває полегшення при носінні комп’ютерних окулярів, однак, цей ефект пов’язаний не з блокуванням синього світла.

Іноді такі окуляри можуть зменшувати втому, сухість очей або головний біль. Але це відбувається не через синє світло, а завдяки антирефлексному покриттю, правильній оптичній корекції або зменшенню яскравості, бо основна причина дискомфорту - цифрове перенапруження зору через рідше кліпання, тривале фокусування та неправильну позу

Кабмін затвердив програму адаптації для ветеранів, які втратили зір

За словами лікарки, комп’ютерні окуляри справді можуть бути корисними для окремих груп людей. Йдеться насамперед про тих, хто має порушення зору або вікові зміни, однак здоровим людям без скарг вони, все ж, не потрібні.

Реально корисні для людей із: далекозорістю або віковою пресбіопією (40+ років), астигматизмом, різницею між очима, симптомами втоми при роботі на середній дистанції (50–80 см). Тобто це скоріше спеціальні окуляри з правильною оптичною корекцією, а не "фільтр синього світла". Здоровим людям без проблем із зором, зазвичай, не обов’язкові

Оксана Виговська радить не покладатися лише на окуляри, а дотримуватися простих правил гігієни зору. Саме вони, за словами лікарки, дають найбільший ефект. І часто працюють краще, ніж будь-які "захисні" аксесуари.

Краще працює, ніж будь-які "комп’ютерні окуляри" правило 20–20–20: кожні 20 хв → 20 секунд дивитися на 20 футів (6 м) - це розслабляє акомодацію. Частіше кліпати + штучні сльози – зменшує сухість і печіння. Освітлення, без відблисків, екран не навпроти вікна, помірна яскравість. Відстань 50–70 см від монітора, верх екрана трохи нижче рівня очей. Нічний режим/теплі кольори ввечері. Допомагає більше для сну, ніж для очей. Корекція зору. Найефективніше рішення – правильно підібрані окуляри або лінзи