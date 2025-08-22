Кабмін затвердив програму адаптації для ветеранів, які втратили зір
Кабінет міністрів України затвердив програму адаптації для ветеранів, які втратили зір, спрощуючи доступ до засобів реабілітації. Іноземні військові у складі ЗСУ отримають безоплатне стоматологічне лікування.
Уряд ухвали запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір. Зокрема, спрощується доступ до засобів реабілітації, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.
Деталі
Затвердили запуск програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір. Також спрощуємо доступ до засобів реабілітації - крісел колісних, білих тростин та інших спецзасобів - заявила голова уряду.
Глава уряду також додала, що іноземні військові, які воюють чи воювали у складі ЗСУ, отримають право на безоплатне стоматологічне лікування.
Доповнення
Юлія Свириденко зареєструвала законопроєкт для посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. Документ передбачає уточнення адміністративної та кримінальної відповідальності, а також посилення покарання для посередників.
Кабінет міністрів України виділив 300 млн грн на відновлення квартир та добудову укриттів у Київській області. Це дозволить відновити 988 квартир та забезпечити навчання для понад 1200 дітей у 4 школах.