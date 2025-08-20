Кабмін виділив 300 млн грн на відновлення Київщини - Свириденко
Київ • УНН
Кабінет міністрів України виділив 300 млн грн на відновлення квартир та добудову укриттів у Київській області. Це дозволить відновити 988 квартир та забезпечити навчання для понад 1200 дітей у 4 школах.
Кабінет міністрів України виділив 300 млн грн на відновлення квартир і добудову укриттів у Київській області. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко , пише УНН.
Сьогодні на уряді ухвалили низку важливих рішень у сфері відбудови, медицини та освіти. Виділили 300 млн грн на відновлення Київщини. Київська область отримає кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення розпочатих проєктів
За її словами, завдяки цьому вдасться: відновити 988 квартир для майже 3 тис. Мешканців; забезпечити навчання для понад 1200 дітей у 4 школах — завдяки добудові укриттів.
"Це рішення дозволить відновити житло в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших громадах області, що постраждали від повномасштабного вторгнення", - додала вона.
