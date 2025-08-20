Кабмин выделил 300 млн грн на восстановление Киевщины - Свириденко
Киев • УНН
Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на восстановление квартир и достройку укрытий в Киевской области. Это позволит восстановить 988 квартир и обеспечить обучение для более 1200 детей в 4 школах.
Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на восстановление квартир и достройку укрытий в Киевской области. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
Сегодня на правительстве приняли ряд важных решений в сфере восстановления, медицины и образования. Выделили 300 млн грн на восстановление Киевщины. Киевская область получит средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для завершения начатых проектов
По ее словам, благодаря этому удастся: восстановить 988 квартир для почти 3 тыс. жителей; обеспечить обучение для более 1200 детей в 4 школах — благодаря достройке укрытий.
"Это решение позволит восстановить жилье в Буче, Ирпене, Гостомеле и других общинах области, пострадавших от полномасштабного вторжения", - добавила она.
