Кабмин выделил 300 млн грн на восстановление Киевщины - Свириденко

$41.360.10
48.320.15
ukenru
15:55 • 242 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
11:22 • 21706 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 21995 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 38157 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 146622 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 55186 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 52442 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 50687 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 187672 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 155175 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
43%
744мм
Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске20 августа, 07:31 • 14237 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico20 августа, 07:40 • 16108 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 42077 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
20 августа, 08:52 • 28798 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 30226 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 13851 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 21717 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 38171 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 146683 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 187698 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Донецкая область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 9888 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 8734 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 10296 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 30659 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 42561 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Гривна
Нефть

Кабмин выделил 300 млн грн на восстановление Киевщины - Свириденко

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на восстановление квартир и достройку укрытий в Киевской области. Это позволит восстановить 988 квартир и обеспечить обучение для более 1200 детей в 4 школах.

Кабмин выделил 300 млн грн на восстановление Киевщины - Свириденко

Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на восстановление квартир и достройку укрытий в Киевской области. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Сегодня на правительстве приняли ряд важных решений в сфере восстановления, медицины и образования. Выделили 300 млн грн на восстановление Киевщины. Киевская область получит средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для завершения начатых проектов

- сообщила Свириденко по результатам заседания правительства в среду.

По ее словам, благодаря этому удастся: восстановить 988 квартир для почти 3 тыс. жителей; обеспечить обучение для более 1200 детей в 4 школах — благодаря достройке укрытий.

"Это решение позволит восстановить жилье в Буче, Ирпене, Гостомеле и других общинах области, пострадавших от полномасштабного вторжения", - добавила она.

Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко08.08.25, 18:03 • 177387 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитикаКиевская область
Образование
Киевская область
Юлия Свириденко
Университет Минобороны
Гостомель
Буча, Украина