17 декабря, 20:01 • 11418 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 22218 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 27628 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 47010 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 30198 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 25122 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 23009 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22331 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19165 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28680 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 47009 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 40897 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника

Киев • УНН

 66 просмотра

Американская корпорация Meta анонсировала обновленную версию своих смарт-очков с искусственным интеллектом. Устройство позволяет четче воспринимать речь собеседника в шумной обстановке и интегрировано со Spotify.

Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника

Американская корпорация Meta анонсировала обновленную версию своих смарт-очков с искусственным интеллектом, которая позволяет четче воспринимать речь собеседника даже в шумной обстановке. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.

Мы выпускаем обновление программного обеспечения для наших очков с искусственным интеллектом, которое позволяет вам легче услышать собеседника в шумной среде

 - сообщили в Meta.

Независимо от того, едите ли вы в людном ресторане, едете на поезде на работу или слушаете выступление своего любимого диджея, открытые динамики очков с искусственным интеллектом усиливают голос человека, с которым вы разговариваете.

Вы будете слышать голос собеседника немного громче, что поможет вам отличить разговор от окружающего фонового шума. Вы также сможете легко настроить этот уровень усиления, проведя пальцем по правой дужке очков или через настройки устройства

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе новый продукт появится на рынке США и Канады. Также очки оснастили дополнительной функцией – интеграцией со Spotify, что позволяет воспроизводить музыку, соответствующую увиденному пользователем.

"Независимо от того, смотрите ли вы на обложку альбома или что-то праздничное… вы сможете просто сказать: "Meta, воспроизведи песню, которая подходит этому изображению", - пояснили в компании.

Напомним

Google разрабатывает две категории умных очков на базе AI Gemini, которые появятся в 2026 году. Устройства, созданные совместно с Samsung и другими, будут работать беспроводно со смартфоном.

Вита Зеленецкая

