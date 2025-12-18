Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника

Американская корпорация Meta анонсировала обновленную версию своих смарт-очков с искусственным интеллектом, которая позволяет четче воспринимать речь собеседника даже в шумной обстановке. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.

Мы выпускаем обновление программного обеспечения для наших очков с искусственным интеллектом, которое позволяет вам легче услышать собеседника в шумной среде - сообщили в Meta.

Независимо от того, едите ли вы в людном ресторане, едете на поезде на работу или слушаете выступление своего любимого диджея, открытые динамики очков с искусственным интеллектом усиливают голос человека, с которым вы разговариваете.

Вы будете слышать голос собеседника немного громче, что поможет вам отличить разговор от окружающего фонового шума. Вы также сможете легко настроить этот уровень усиления, проведя пальцем по правой дужке очков или через настройки устройства - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе новый продукт появится на рынке США и Канады. Также очки оснастили дополнительной функцией – интеграцией со Spotify, что позволяет воспроизводить музыку, соответствующую увиденному пользователем.

"Независимо от того, смотрите ли вы на обложку альбома или что-то праздничное… вы сможете просто сказать: "Meta, воспроизведи песню, которая подходит этому изображению", - пояснили в компании.

